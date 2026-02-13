SearchSecurity SearchDataCenter Internet4Things Big Data Intelligenza Artificiale VitaDaCIO Agile4Executive

architetture

Neuromorphic Computing: copiare il cervello per ridurre i consumi

Home Analytics Cognitive Computing
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

L’hardware è il “pilastro nascosto” dell’efficienza. Tra consumi energetici insostenibili e limiti delle batterie, Alessandro Milozzi (Neuronova) spiega come i nuovi chip neuromorfici 1.000 volte più efficienti abiliteranno la “Trillion Sensor Economy”

Pubblicato il 13 feb 2026
neuromorphic computing zerouno

Mentre il mondo discute di algoritmi sempre più potenti e modelli linguistici avanzati, c’è un problema strutturale che rischia di frenare la corsa dell’intelligenza artificiale: l’energia. Durante una tavola rotonda ospitata dal Center for Digital Envisioning presso gli Osservatori Digital Innovation Polimi e moderata da Marina Natalucci (Direttore del Center), è emerso come la vera sfida per il futuro non sia solo software, ma fisica. Alessandro Milozzi, CEO e Co-founder di Neuronova, ha portato l’attenzione su quello che definisce «il pilastro nascosto del vero efficientamento dell’AI», ovvero l’hardware, il substrato su cui questi calcoli vengono eseguiti.

Se oggi i Data Center consumano già circa il 2% dell’energia mondiale, la prospettiva di aumentare la capillarità dei sensori e delle applicazioni intelligenti pone un limite insuperabile con le tecnologie attuali. Milozzi è stato chiaro: «in 20 anni non avremo letteralmente abbastanza energia per processare questi dati» se continuiamo con l’approccio centralizzato attuale. La soluzione per una trasformazione digitale sostenibile passa quindi necessariamente per un cambio di paradigma architetturale: il Neuromorphic Computing.

Cos’è il Neuromorphic Computing

Il Neuromorphic Computing è un’architettura hardware dove ogni nodo del chip integra sia l’unità di calcolo sia la memoria, proprio come le sinapsi del cervello, consentendo al sistema di elaborare le informazioni in modo parallelo e asincrono, evitando il collo di bottiglia dell’architettura di Von Neumann (dove CPU e memoria sono separati) e riducendo drasticamente il consumo energetico. In questo paradigma, l’elaborazione avviene attraverso reti neurali spiking (SNN) che comunicano tramite impulsi elettrici simili a quelli dei neuroni biologici, attivandosi solo quando l’input lo richiede. Questo approccio permette ai chip neuromorfici di ottenere efficienza, velocità e capacità di apprendimento adattivo superiori rispetto ai sistemi tradizionali

Data center, il boom di costi e consumi spinge verso la sostenibilità

L’alternativa al cloud: perché il futuro è “edge”

Il modello attuale, basato sull’invio continuo di dati al cloud per l’elaborazione, mostra già la corda. Non è solo una questione energetica, ma anche funzionale. Milozzi ha evidenziato come centralizzare i dati significhi «introdurre latenza, dipendenza dalla connettività» e soprattutto esporre gli utenti a «problemi seri di sicurezza e privacy».

La risposta risiede nell’edge AI, ovvero la capacità di portare l’intelligenza direttamente sul dispositivo, lì dove il dato viene generato. Tuttavia, oggi esiste un compromesso (trade-off) doloroso per qualsiasi produttore di hardware: quello tra intelligenza e consumo energetico. «Se vuoi fare innovazione non puoi scendere a compromessi», ha affermato Milozzi, descrivendo la frustrazione quotidiana di dover ricaricare continuamente orologi e telefoni.

Attualmente, dispositivi come i termostati intelligenti non possono “parlare” o interagire in modo complesso perché questo richiederebbe cambi di batteria troppo frequenti, rendendoli poco usabili. È qui che intervengono i nuovi substrati hardware sviluppati da realtà come Neuronova: chip capaci di abilitare l’intelligenza “always-on” (sempre accesa) con un consumo «di 1000 volte più basso rispetto alle altre piattaforme».

Verso la Trillion Sensor Economy: sostenibilità e nuove interazioni

L’impatto del Neuromorphic Computing va oltre la durata della batteria dello smartphone; abilita scenari economici e sociali completamente nuovi. Milozzi ha citato la “Trillion Sensor Economy”, un futuro in cui miliardi di sensori monitoreranno ogni aspetto della realtà. Ma c’è un problema di sostenibilità enorme: «non possiamo smaltire trillion battery».

L’adozione di chip a bassissimo consumo permetterebbe di avere nodi IoT capaci di funzionare «anche senza batteria», riducendo drasticamente i rifiuti energetici e le spese operative di manutenzione. Questo salto tecnologico permetterebbe di integrare l’AI ovunque, persino «nei vestiti per il monitoraggio della salute», rendendo la tecnologia invisibile e pervasiva.

La tecnologia diventa più umana proprio grazie all’efficienza hardware. L’obiettivo è smettere di essere schiavi degli schermi: «Immagino già di salire in metro e non trovare le persone con la testa china sullo schermo dello smartphone», spiega Milozzi. Grazie all’integrazione dell’AI direttamente nei dispositivi (come occhiali o auricolari) senza il vincolo della batteria, potremo interagire attraverso la voce e in modi più naturali, realizzando il sogno di una tecnologia che «semplifica la vita delle persone» invece di dominarla.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali

Leggi anche:

guest
0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Sicurezza cloud

  • ANALISI

    Come bilanciare innovazione e sicurezza nell’era del cloud e dell'AI. Suggerimenti e buone prassi

    03 Lug 2025

    di Annalisa Casali

    Condividi
  • Shutterstock_2106609077

  • intelligenza artificiale

    AI open source: la proposta Red Hat per infrastrutture più leggere

    27 Giu 2025

    di Laura Zanotti

    Condividi
  • cloud repatriation

  • Opinioni

    Cloud Repatriation: il ritorno all’on-premise e la nascita del modello Cloud Smart

    27 Mag 2025

    di Sneha Banerjee

    Condividi
  • Gori Backup

  • Case study

    Backup, l’esperienza di Gori per proteggere i servizi idrici

    04 Mar 2025

    di Redazione ZeroUno

    Condividi