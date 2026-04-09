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Microsoft Critique: la svolta di Copilot verso un’intelligenza artificiale multi-modello

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La nuova funzionalità di Microsoft 365 Copilot introduce un sistema in cui modelli diversi collaborano e si revisionano a vicenda. Un cambio di paradigma che migliora qualità e affidabilità della ricerca avanzata

Pubblicato il 9 apr 2026
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Per anni abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di fare tutto da sola: cercare, analizzare, scrivere e persino verificare. Una voce unica, veloce, spesso brillante, ma inevitabilmente limitata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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