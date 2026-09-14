Portare l’intelligenza artificiale direttamente sui dati governati dalle imprese, lasciando a queste ultime la possibilità di scegliere dove eseguire e personalizzare i modelli. È l’obiettivo della partnership annunciata da Cloudera e Mistral, che uniranno le rispettive tecnologie per consentire alle organizzazioni di sviluppare applicazioni basate sulle proprie informazioni private.
la partnership
L’AI sovrana entra nei sistemi aziendali: accordo Cloudera-Mistral
La collaborazione unisce modelli avanzati e piattaforma ibrida per sviluppare applicazioni basate sulle informazioni interne, mantenendo sotto il controllo delle imprese contenuti sensibili, proprietà intellettuale e costi
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