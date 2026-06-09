Dimentichiamoci le previsioni catastrofiste sui posti di lavoro tagliate e quelle eccessivamente ottimiste su quelli creati. La realtà del mercato del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale è più sfumata e più instabile di quanto qualsiasi slogan o presa di posizione aprioristica possa raccontare.
L'ANALISI
Dal 2028 l’AI creerà più posti di lavoro IT di quanti ne eliminerà. Chi rischia nel frattempo
Un report Gartner ribalta la narrativa del rapporto tra intelligenza artificiale e occupazione nel settore tecnologico. Tra qualche anno, l’uso diffuso di algoritmi e LLM farà aumentare il numero di addetti IT. Nel frattempo, i CIO riducono i ruoli junior, ridisegnano i team e mettono sotto pressione le carriere tradizionali. Cosa cambia
Aziende
Argomenti
Canali
VITA DA CIO
-
“Innovare senza perdere equilibrio”: la vision di Paolo Cinelli, CIO di Bolton21 Mag 2026
-
Il CIO come “veicolatore di conoscenza”: il modello Danone tra AI, dati e governance globale01 Apr 2026
-
L’ ICT in Unieuro, la vision del CIO Luigi Pontillo30 Mar 2026
-
Dentro l’IT di WPP Media: così si governa la complessità di un network globale23 Mar 2026
-
«Il coraggio della leadership»: la visione di Giovanni Cauteruccio, CIO di Prysmian13 Mar 2026