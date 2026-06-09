L'ANALISI

Un report Gartner ribalta la narrativa del rapporto tra intelligenza artificiale e occupazione nel settore tecnologico. Tra qualche anno, l’uso diffuso di algoritmi e LLM farà aumentare il numero di addetti IT. Nel frattempo, i CIO riducono i ruoli junior, ridisegnano i team e mettono sotto pressione le carriere tradizionali. Cosa cambia