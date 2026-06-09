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L'ANALISI

Dal 2028 l’AI creerà più posti di lavoro IT di quanti ne eliminerà. Chi rischia nel frattempo

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Un report Gartner ribalta la narrativa del rapporto tra intelligenza artificiale e occupazione nel settore tecnologico. Tra qualche anno, l’uso diffuso di algoritmi e LLM farà aumentare il numero di addetti IT. Nel frattempo, i CIO riducono i ruoli junior, ridisegnano i team e mettono sotto pressione le carriere tradizionali. Cosa cambia

Pubblicato il 9 giu 2026
Intelligenza artificiale lavori
Credits: Shutterstock

Dimentichiamoci le previsioni catastrofiste sui posti di lavoro tagliate e quelle eccessivamente ottimiste su quelli creati. La realtà del mercato del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale è più sfumata e più instabile di quanto qualsiasi slogan o presa di posizione aprioristica possa raccontare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
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