Analisi

AI agentica e quantum computing, perché i CIO devono prepararsi ora

AI agentica e quantum computing stanno convergendo verso un nuovo modello operativo ibrido. Un’analisi delle implicazioni tecnologiche e organizzative per le direzioni IT, tra orchestrazione intelligente, governance dei dati e nuove competenze 

Pubblicato il 26 gen 2026
Roberta Russo

Presidente Donne 4.0 | AI Expert

AI quantum computing

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e i progressi del quantum computing stanno ridisegnando in profondità il panorama tecnologico. Per CIO, IT Manager e IT Director, questa convergenza non rappresenta semplicemente un nuovo trend, è un cambio di paradigma che richiede una revisione delle architetture IT, dei modelli operativi e delle competenze necessarie per guidare l’impresa nei prossimi anni.

Roberta Russo è Presidente di Donne4.0, associazione che supporta la crescita personale e professionale delle donne, facendo leva sulle tecnologie e sul digitale. È laureata in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e ha studiato Pianificazione Strategica presso la London Business School. In Hewlett Packard per più di ventanni, ha ricoperto svariate posizioni di leadership sia a livello italiano sia a livello internazionale nelle vendite e nell’IT. È speakerdivulgatrice e docente sui temi legati all’Intelligenza Artificiale.  

