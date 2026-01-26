AI agentica e quantum computing, perché i CIO devono prepararsi ora

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e i progressi del quantum computing stanno ridisegnando in profondità il panorama tecnologico. Per CIO, IT Manager e IT Director, questa convergenza non rappresenta semplicemente un nuovo trend, è un cambio di paradigma che richiede una revisione delle architetture IT, dei modelli operativi e delle competenze necessarie per guidare l’impresa nei prossimi anni.