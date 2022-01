Voce del cliente e customer experience: come sviluppare un programma efficace in 5 step | ZeroUno

La Voce del cliente (dall’inglese Voice of the Customer) è un processo utilizzato per raccogliere informazioni sui clienti allo scopo di conoscerne i gusti, le avversioni, le aspettative e ogni altra indicazione pertinente in merito alla loro esperienza con un determinato marchio, prodotto o servizio. In sintesi, rappresenta un meccanismo chiave per migliorare la customer experience.

Con l’evoluzione degli ultimi anni, la Voce del cliente non si limita più esclusivamente alle informazioni sul cliente, ma include strumenti, piattaforme e processi che consentono di raccogliere, analizzare e redigere report di dati volti ad adottare eventuali azioni correttive. In altre parole, oggi non esiste più una vera differenza tra meccanismo e piattaforme o programmi di tipo “Voce del cliente”. Vengono utilizzati anche altri termini come customer experience, relation client o customer feedback.

Questo white paper, fornito da Qualtrics, illustra tutte le fasi necessarie per lo sviluppo di un programma Voce del cliente in grado di creare valore per il business. Continuando la lettura, potrete scoprire quali sono: