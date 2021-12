Una guida alla gestione delle password per MSP: come ridurre i rischi di violazione e proteggere al meglio i clienti | ZeroUno

I criminali informatici sempre più spesso scelgono gli MSP come obiettivo perché conservano password, dati e sistemi di più aziende: in questo modo, colpiscono un’unica volta per trarne profitto più volte. Oggi le persone utilizzano un numero enorme di dispositivi, spesso memorizzando un numero incredibile di combinazioni di nomi utente/password che, se non gestite correttamente, possono esporre le imprese a danni ingenti.

E se i MSP non riescono a proteggere i clienti, potrebbero perderli, essere esposti a danni reputazionali per il proprio brand o essere costretti a pagare sanzioni. Per fare fronte a questo pericolo, dunque, i fornitori di servizi gestiti devono riuscire a tenere al sicuro i clienti configurando password complesse ed estendendo questi criteri ai loro team.

Questo white paper, fornito da N-Able, illustra alcune delle principali sfide affrontate dalle aziende circa password e spiega cosa possono fare i MSP per ridurre i rischi e proteggere al meglio i loro clienti. Continuando a leggere, scoprirete quali sono: