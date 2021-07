Trasformazione digitale: tutti i vantaggi del PLM in cloud a livello aziendale e interaziendale | ZeroUno

Il cloud è il fattore chiave della trasformazione digitale poiché fornisce l’agilità e la flessibilità necessarie. L’implementazione di una strategia di digital transformation basata sul cloud, però, non è solo una decisione tecnologica, ma richiede una trasformazione organizzativa, nonché nuove modalità di collaborazione, nuovi KPI, nuove strutture organizzative e nuovi modi di condividere i dati come base per l’innovazione.

Per sfruttare le tendenze della digitalizzazione e del cloud, infatti, gli esperti consigliano di muoversi in diverse direzioni: coinvolgere i lavoratori nel percorso del cloud journey, introdurre nuovi KPI per misurare il successo dei progetti di trasformazione digitale, applicare precise policy di sicurezza e governance per tutti i servizi SaaS (al fine di creare fiducia nella piattaforma cloud e garantire la conformità normativa), abbattere i silos e promuovere una maggiore collaborazione, automatizzare e ottimizzare l’accesso ai dati e scegliere un ecosistema solido come base da cui partire per innovare.

Questo white paper, fornito da Dassault Systèmes, spiega come avviare un efficace percorso di trasformazione digitale basato sul cloud. Continuando a leggere, saprete cosa fare per: