Technology provider e trasformazione IT: come vincere la doppia sfida (interna ed esterna) | ZeroUno

Le aziende tecnologiche che offrono prodotti e servizi IT alle imprese, oggi devono impegnarsi su due fronti speculari: devono infatti sia concentrarsi sull’aumento della loro differenziazione e riuscire a offrire prodotti e servizi migliori rispetto ai concorrenti, sia fungere da esempio virtuoso seguendo esse stesse un efficace percorso interno di trasformazione digitale.

La figura chiave chiamata a dirigere questo doppio scenario di sviluppo è quella del CIO: il direttore informatico deve riuscire a implementare un ambiente di sviluppo scalabile, non solo per la propria azienda ma per tutte le organizzazioni che a essa si rivolgono. In altre parole, i CIO devono prendere decisioni in maniera agile e veloce per consentire ai loro sviluppatori di software di innovare, evolvere e portare nuovo valore anche ai clienti esterni. La soluzione, secondo gli esperti, può essere fornita dall’implementazione di una piattaforma DevOps-as-a-service rapidamente configurabile che consenta agli sviluppatori di accelerare i risultati aziendali in modo scalabile.

Questo white paper, fornito da Icos, spiega ai fornitori di tecnologia quali sono i principali step da seguire per diventare digitalmente determinati sia all’interno che all’esterno. Potrete capire in che modo: