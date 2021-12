Strategie di sicurezza IT per MSP: come gestire le 5 minacce informatiche che gli antivirus tradizionali non riescono a eludere | ZeroUno

Nel panorama della sicurezza IT, durante gli anni, abbiamo assistito alla diffusione di nuovi meccanismi di difesa che però, di contro, hanno comportano un conseguente adeguamento delle tattiche dei criminali informatici. Oggi, infatti, i malware vengono progettati non solo per sfruttare eventuali vulnerabilità ma anche per superare in astuzia i meccanismi di difesa dell’antivirus. Data la nuova realtà lavorativa successiva alla pandemia che prevede lo smart working, è ora fondamentale proteggere i dispositivi che non si trovano più all’interno dei confini delle reti aziendali.

Le falle nei sistemi di sicurezza sono più probabili in un ambiente di smart working, senza un’opportuna sensibilizzazione degli utenti finali. Questo non rappresenta un rischio solo per i dati degli utenti, ma per l’intera azienda. Inoltre, in questa situazione i provider di servizi gestiti (MSP) potrebbero essere ritenuti responsabili. Implementare un adeguato approccio alla sicurezza non è mai stato più importante: per questo motivo, gli MSP dovrebbero adottare un approccio alla sicurezza su più livelli.

Questo white paper, fornito da N-Able, spiega come gestire le 5 minacce informatiche che gli antivirus tradizionali non riescono a eludere. Leggendolo, potrete capire meglio come: