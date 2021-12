Sicurezza a più livelli per proteggere Microsoft 365 dei clienti: una guida per MSP | ZeroUno

Una porzione significativa di attacchi informatici ha come obiettivo le caselle di posta elettronica. Microsoft 365 costituisce un obiettivo particolarmente interessante per i criminali informatici, a causa della sua enorme base utenti. Sebbene Microsoft 365 includa funzionalità integrate per la sicurezza e-mail, come molti altri servizi di posta elettronica basati su cloud, tali protezioni di base potrebbero non essere sufficienti per tenere al sicuro i dati dei vostri clienti.

Infatti, i criminali informatici sono in grado di personalizzare i propri attacchi per aggirare le funzionalità di sicurezza predefinite di Microsoft: quasi la metà dei malware che colpiscono le caselle di posta Microsoft 365 sfrutta le macro come meccanismo per sferrare l’attacco. Una sola e-mail dannosa è in grado di interrompere le attività di un’intera impresa. La posta in gioco richiede un approccio complesso e a più livelli alla sicurezza e-mail.

Questo white paper, fornito da N-Able, spiega quale soluzione devono adottare i Managed Service Provider per proteggere i servizi e-mail basati su cloud come Microsoft 365. Continuando la lettura, potrete scoprire come: