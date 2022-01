Settore vitivinicolo: una mappa strategica per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese | ZeroUno

Oggi, anche le imprese vitivinicole sono oggetto di continui e intensi processi di innovazione che ne modificano il contesto competitivo e chi non si adegua mette a rischio il futuro del business: tra gli elementi chiave di innovazione figurano l’automazione dei processi, il modello Industria 4.0 e le tecniche enologiche di nuova generazione che mirano a creare prodotti sempre più salubri.

Per orientarsi in un mercato in cui l’asticella è posta sempre più in alto anche le imprese del settore devono diventare data-driven. Lo sviluppo di innovazione e tecnologia e la grande disponibilità di dati e informazioni qualificate, però, non generano automaticamente un’impresa più competitiva e non ne garantiscono il successo. È necessario che tutto questo sia inquadrato all’interno di una strategia e di una visione unitaria e condivisa dello sviluppo dell’azienda di cui il dato e l’informazione sono espressione e misura.

Questo white paper, fornito da Sistemi, illustra una mappa strategica da seguire per assicurare un efficace sviluppo alle imprese vitivinicole. Continuando la lettura, potrete approfondire questi temi chiave: