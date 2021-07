Produzione e progettazione: come accelerare la digitalizzazione e supportare l’innovazione sostenibile | ZeroUno

Siamo nell’era dell’experience economy: la progettazione di prodotti di successo richiede know-how tecnico, condivisione delle conoscenze, collaborazione e agilità. Per soddisfare le richieste dei clienti, le aziende devono sviluppare nuovi prodotti in modo rapido ed efficiente. Questo scenario, richiede l’allineamento della strategia PLM con la strategia aziendale: le imprese devono guardare oltre la loro strategia PLM e considerare come la loro attività può fornire esperienze innovative in modo sostenibile.

Diventa dunque essenziale fornire ai progettisti gli strumenti migliori e l’ambiente di progettazione ideale per sviluppare un prodotto conforme alle aspettative dei consumatori finali, mettendoli in contatto con tutte le parti interessate (dall’ideazione, alla progettazione, all’ingegneria, alla produzione, al marketing, alle vendite e ai servizi). La chiave è la digitalizzazione, poiché facilita lo scambio di informazioni, semplifica l’accesso ai dati e aumenta la collaborazione in chiave olistica.

Questo white paper, fornito da Dassault, descrive il ruolo del Product Lifecycle Management per affrontare le sfide dello sviluppo del prodotto, promuovere l’innovazione e raggiungere gli obiettivi di business. Continuando a leggere, saprete: