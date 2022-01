Omnicanalità e customer experience nel Fashion, Luxury & Design: come offrire un’esperienza di acquisto davvero evoluta | ZeroUno

Oggi omnicanalità e customer experience si impongono più che mai come la chiave del successo per le aziende del Fashion, Luxury & Design. Il cliente, sempre più digitalizzato e esigente, guarda non solo al prodotto ma anche e soprattutto ai servizi che il brand garantisce. L’esperienza non si esaurisce con l’acquisto.

Per questi motivi, l’orientamento ai servizi digitali è cresciuto e per le aziende della moda e del lusso il futuro è omnichannel: i canali digitali non renderanno meno rilevante lo store fisico, ma daranno linfa alla crescita. Fare esperienza del valore aggiunto che l’azienda sa offrire lungo tutto il customer journey è oggi il primo fattore di differenziazione e di competitività sul mercato.

Questo white paper, fornito da Retex, spiega quali strategie e strumenti adottare per mantenere il ritmo dell’innovazione continua nel settore Fashion, Luxury & Design. Continuando a leggere, scoprirete quali sono: