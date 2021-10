Marketing automation: 10 motivi concreti per cui conviene implementarla | ZeroUno

Il marketing è in costante evoluzione e, per tutta risposta, i marketer stanno adattando e adottando nuovi strumenti e tecnologie. Purtroppo, tali soluzioni non sono integrate tra loro e ciò comporta perdite di tempo causate dal lavoro manuale, molteplici procedure e dati che possono andare persi. Insomma, una situazione ben lungi dall’essere ottimale: i risultati spesso sono i più disparati e difficili da misurare in modo accurato.

Tutto questo ha portato gli esperti di marketing a cercare un modo per dimostrare il ritorno sull’investimento (ROI) e ridefinire le proprie tattiche. Una piattaforma di marketing automation completa offre una soluzione ai problemi più comuni, come punti ciechi, perdite di tempo e ostacoli, che gli esperti di marketing si trovano ad affrontare quotidianamente. I marketer hanno bisogno di una soluzione efficace, di un marketing in cui sia la stessa piattaforma a svolgere tutto il lavoro.

Questo white paper, fornito da Oper Symbol, spiega i quali sono le sfide più comuni da affrontare e come possono essere vinte grazie alla marketing automation. Proseguendo la lettura, saprete quindi come sfruttare la marketing automation per: