Manuale dell'esperienza del candidato: una guida HR per migliorare le pratiche di assunzione | ZeroUno

La stragrande maggioranza delle persone che non vengono assunte dopo i processi di selezione racconterà ad amici, familiari e utenti online l’esperienza vissuta presso l’azienda in cui ha svolto le varie fasi di candidatura. E qualsiasi brand vuole che queste opinioni siano positive perché, prima ancora che ex candidati, le persone sono potenziali clienti, portavoce e futuri talenti. Ecco perché migliorare l’esperienza del candidato significa, di fatto, migliorare i risultati del business.

Con un’analisi attenta dei dati e intuizioni tempestive, ogni organizzazione può progettare e migliorare l’esperienza del candidato, dalla fase di candidatura al momento in cui si presenta un’offerta. In tal modo, ci si può assicurare che ogni candidato respinto vada via restando un fan del brand, un cliente felice (e che ritorna) e una persona che incoraggia gli altri a lavorare per l’organizzazione.

Questo white paper, fornito da Qualtrics, spiega come migliorare le pratiche di assunzione per garantire un’esperienza del candidato al passo con i tempi. Continuando la lettura, saprete: