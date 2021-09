Kit di phishing: tutto quello che c’è da sapere per difendersi dalle minacce emergenti | ZeroUno

Benché il phishing non sia una novità, negli ultimi anni il volume e la sofisticazione degli attacchi di phishing si sono evoluti: oggi, infatti, rappresentano una percentuale molto più consistente del numero totale di siti web dannosi rispetto ai siti di malware, come riportato dai dati di Google Safe Browsing.

La semplicità degli attacchi di phishing, abbinata a strumenti che li rendono accessibili e facili da distribuire, sono probabilmente i principali responsabili di questo aumento. Questi strumenti, noti come kit di phishing, assicurano una truffa chiavi in mano che un utente tecnico di bassa abilità può utilizzare per costruire una campagna di phishing in autonomia. Per difendersi dai kit di phishing, occorre comprendere l’economia e l’ecosistema in cui questi operatori si muovono.

Questo white paper, fornito da Ingecom, spiega come effettuare un efficace rilevamento e una rapida rimozione delle minacce di phishing emergenti. Potrete capire più nel dettaglio quali sono: