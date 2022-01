Innovazione digitale nella Sanità e nel Pharma: lo stato dell’arte e i trend di sviluppo | ZeroUno

Tutti concordano sul fatto che il digitale sia sempre più pervasivo nel contesto sanitario, a supporto dei processi di cura e assistenza e come fattore abilitante per le trasformazioni organizzative a cui il nostro Sistema sta andando incontro. Tra gli attori del Sistema ci sono però differenti percezioni su quelli che saranno gli ambiti di innovazione e i trend che avranno il maggior impatto nel prossimo futuro.

Per i rappresentanti delle aziende sanitarie, i principali ambiti di innovazione nei prossimi 5 anni riguardano l’attività clinica ospedaliera e soluzioni di Telemedicina, mentre gli attori del mondo industriale (aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi sanitari) ritengono prioritari gli investimenti in cybersecurity e la gestione intelligente dei dati. Questa visione dicotomica pone subito in luce come il tema dell’innovazione digitale in sanità sia complesso e sfaccettato e come ogni attore, in funzione del proprio punto di osservazione, veda come interessanti e prioritari elementi differenti.

Questo report, realizzato da Network Digital 360 in collaborazione con Pure Storage, riporta i risultati di un sondaggio condotto tra le realtà della Sanità e del Pharma a tema innovazione digitale. Continuando a leggere, potrete approfondire questi temi: