Industria agroalimentare: dati e processi per la trasformazione digitale di tutta la filiera | ZeroUno

In un mercato sempre più veloce, mutevole e globalizzato, le aziende alimentari devono far fronte a diverse sfide provenienti da più fronti. Per vincerle tutte, è necessaria una risposta da parte degli attori del comparto che riguardi sia strategie di go to market e nuovi modelli di business, sia l’adozione di nuovi strumenti che rendano più efficace la loro operatività complessiva, sia ancora una maggiore attenzione a trend e fenomeni che impattano sui comportamenti e sulle scelte dei consumatori.

Per questo motivo, le organizzazioni del settore agroalimentare hanno intensificato i loro sforzi di trasformazione digitale: si sono concentrate sull’ottimizzazione dei loro processi per la massima efficienza e sulla costruzione di resilienza nelle loro catene di approvvigionamento. L’obiettivo non è solo sopravvivere alla sfida della pandemia, ma uscirne più forti e in grado di rispondere alle esigenze e alle richieste del mercato e dei consumatori.

Questa eGuide, redatta da Network Digital 360 in collaborazione con TechEdge, esamina il panorama dell’industria agroalimentare nella prospettiva di una trasformazione digitale attraverso l’integrazione di dati, piattaforme e processi. Continuando la lettura, potrete approfondire questi temi chiave: