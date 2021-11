Il controllo della marginalità delle commesse nell’impresa 4.0: una guida completa | ZeroUno

In un contesto internazionale sempre più complesso, l’azienda che produce apparecchiature e macchinari può diventare competitiva grazie a una linea produttiva snella e flessibile, in grado di offrire al mercato prodotti unici, progettati e personalizzati in base alle specifiche esigenze del cliente. Ogni commessa cliente avrà conseguentemente costi e redditività specifici, dipendenti dalla capacità aziendale di equilibrare la flessibilità produttiva con l’efficienza di tutti i processi gestionali.

In questo scenario, il misurare costantemente e progressivamente la marginalità di ogni singola commessa non è più un’opzione amministrativa, bensì una necessità dell’azienda per prosperare e mantenere alta la competitività sul mercato.

Questo white paper, fornito da Sistemi, spiega quali sono gli elementi di base del sistema di controllo per commessa, le criticità da gestire e le soluzioni da adottare per gestire efficacemente questo processo. Capirete meglio in che modo: