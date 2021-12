Gestione olistica del lavoro da remoto: perché soluzioni integrate rendono le organizzazioni a prova di futuro? | ZeroUno

Lo sappiamo bene: la pandemia ha evidenziato e aggravato problemi preesistenti che riguardano sicurezza, tecnologia ed esperienza dei dipendenti. Nel passaggio a un ambiente con forza lavoro distribuita, infatti, le organizzazioni hanno affrontato sfide importanti come l’incremento dei rischi per la sicurezza, un’esperienza digitale inadeguata per i dipendenti, la complessità creata da strumenti disparati, tra loro isolati, nonché da una tecnologia inefficiente.

Adesso è giunto il momento di fare tesoro delle esperienze vissute, analizzando con attenzione le criticità incontrate. Perché indietro non si torna: il paradigma del lavoro da remoto e del hybrid workspace sono qui per restare. Per sostenere la crescita del business sul lungo periodo, è necessario comprendere come implementare una soluzione integrata in grado di supportare al meglio e in sicurezza le nuove abitudini operative della forza lavoro distribuita.

Questo white paper, fornito da Ad Consulting in collaborazione con VMware, riporta i dati di un sondaggio condotto da Forrester Consulting tra 526 decision maker per comprendere: