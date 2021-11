Gestione acquisti: come organizzare un iter di procurement più efficace ed efficiente | ZeroUno

Quando si parla di gestione acquisti, vale il detto che “ogni centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato”. Sono proprio le economie potenzialmente ottenibili a spingere le aziende verso l’organizzazione di un processo aziendale acquisti strutturato. Lo scopo è gestire in modo ottimizzato gli approvvigionamenti di beni, semilavorati e servizi necessari per supportare l’attività produttiva e, più in generale, il business dell’azienda in modo efficace, riducendo al minimo i costi.

La gestione acquisti impatta sui risultati di business e sui profitti in diversi modi, soprattutto sul cash flow e sulla liquidità di breve periodo, sulla qualità della produzione e sul capitale immobilizzato in scorte. Tutti questi aspetti fanno ben comprendere la necessità (e l’urgenza) per l’azienda di organizzare un iter di procurement più efficace ed efficiente, monitorando e perfezionando tutti i processi che lo compongono.

Questa eGuide, redatta da Network Digital 360, offre una completa disamina dei passi da compiere per migliorare le attività di procurement, gestire i fornitori e cogliere i benefici di un risk management efficace, all’insegna del contenimento dei costi. Continuando a leggere, potrete approfondire questi temi chiave: