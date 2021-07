ERP in cloud: una guida pratica all’implementazione efficace | ZeroUno

Un ERP in cloud può essere la soluzione ideale per aziende di qualunque dimensione: l’importante, in fase analisi del progetto, è fare considerazioni attente non solo sulla qualità tecnologica della soluzione, ma anche rispetto ad altri parametri che possono diventare dirimenti nella realizzazione di un buon progetto operativo.

Quando un’azienda decide di utilizzare un ERP in cloud, infatti, deve prima di tutto fare i conti con se stessa analizzando il contesto in cui opera, gli obiettivi che intende perseguire, le risorse che ha a disposizione e gli ostacoli che dovrà superare. Il problema di fondo è che spesso è difficile comprendere dall’interno le vere esigenze e le priorità, oppure quali siano le competenze e le skill su cui puntare. È per questo motivo che il fornitore della soluzione ERP in cloud diventa essenziale anche nella fase di progettazione e di identificazione della soluzione più adatta.

Questo white paper, fornito da Sirio, offre una guida operativa breve ma completa per definire ciò che deve cambiare in azienda e ciò che si deve pretendere dal fornitore per una implementazione efficace di un ERP in cloud. Potrete capire meglio: