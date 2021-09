Energie rinnovabili: cosa sono, quali sono e come funzionano | ZeroUno

ll mondo dell’energia sta cambiando rapidamente negli ultimi anni, in particolare per la necessità di ridurre il suo impatto ambientale, in tempi in cui occorre contenere i disastrosi effetti del cambiamento climatico. Buona parte di questo cambiamento è attribuibile alla rapida diffusione delle energie rinnovabili, che da un decennio a questa parte sono diventate un elemento comune del paesaggio urbano, agricolo e industriale.

Non c’è dubbio che la crescente diffusione delle fonti rinnovabili sta cambiando in profondità il sistema energetico. In particolare, la produzione di energia elettrica a partire dalle fonti fossili era garantita da un numero tutto sommato limitato di grandi centrali di generazione, mentre quello delle rinnovabili è un modello di generazione distribuita, che presuppone la presenza di migliaia di impianti, grandi, medi e piccoli, sparsi sul territorio nazionale. Per questo motivo le reti elettriche si stanno evolvendo verso le smart grid, adottando cioè tecnologie digitali che permettano di gestire in maniera ottimale la domanda di elettricità, gestendo eventuali picchi e ottimizzando le risorse.

Questa eGuide, redatta da Network Digital 360, spiega cosa sono esattamente le energie rinnovabili e quali sono le diverse famiglie tecnologiche che stanno dietro a questa parola. Proseguendo la lettura, saprete: