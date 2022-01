Customer journey: 5G, IoT, data analytics e cloud come le leve tecnologiche per un retail più smart | ZeroUno

La pandemia ha accelerato la trasformazione del rapporto tra cliente e retail, rendendo sempre più fluido il passaggio da una modalità di acquisto online e offline a un’esperienza omnichannel. Così oggi l’atto dell’acquisto è diventato l’ultimo step di un customer journey basato su diversi punti di contatto fisici e digitali tra consumatore e retailer, in un rapporto sempre più trasversale.

Questo obbliga i retailer a mettere in atto una serie di misure per spostare un business model pensato per un canale fisico verso uno pensato per rendere più efficienti (anche) le vendite online. Non solo: diventa sempre più centrale la riconversione dello spazio fisico in un’ottica multicanale, con punti vendita che diventano funzionali agli e-commerce. Inoltre, è fondamentale puntare sul miglioramento della supply chain: dall’uso dei dati al ripensamento degli imballaggi (anche per ottimizzare i costi) fino a una gestione più efficiente di delivery e resi.

Questa eGuide, redatta da Network Digital 360 in collaborazione con Vodafone, spiega come utilizzare le nuove leve tecnologiche per migliorare il customer journey e dare vita a un retail sempre più intelligente e omnicanale. Continuando a leggere, scoprirete quali sono: