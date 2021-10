Customer Experience: lavorare in sinergia per offrire ai clienti un’esperienza di qualità | ZeroUno

Offrire ai clienti una customer experience di qualità è fondamentale per il successo del business, in un mercato sempre più customer-centrico. I clienti di oggi si aspettano interazioni sempre più coinvolgenti e personalizzate: per offrire questo tipo di esperienze, le aziende devono avere una visione completa del customer journey, con un resoconto dettagliato dei punti di contatto, dei livelli di engagement e degli interessi. Tutti gli attori dell’azienda devono quindi interagire alla perfezione.

Eppure, ancora troppo spesso i team lavorano in compartimenti stagni: le vendite non parlano con il marketing, il marketing non ha contatti con l’assistenza, l’assistenza non comunica con i commerciali e così via. È ora di cambiare: per offrire un’esperienza positiva ai clienti attuali e futuri, aumentando ulteriormente la redditività e i tassi di fidelizzazione, occorre implementare una strategia coesa, che smantelli i compartimenti stagni in cui risiedono i vari reparti di un’azienda.

Questo white paper, fornito da Open Symbol, spiega come abbattere i silos aziendali per lavorare in sinergia e garantire una customer experience eccellente ai clienti. Continuando a leggere, saprete: