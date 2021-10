CRM: una guida pratica per un'implementazione e un utilizzo semplici ed efficaci | ZeroUno

Sono molte le organizzazioni che avviano un processo di revisione o di sostituzione dei propri sistemi CRM o di tecnologia. In questo passaggio è possibile che nascano dei problemi nella fase di adozione dello strumento da parte degli utenti che non sono sufficientemente preparati al cambiamento. Tenendo in considerazione questo aspetto, è importante conoscere i principali fattori che possono portare a uno scarso successo nell’adozione del CRM e identificare le diverse strategie per superare con successo queste difficoltà.

Un impegno coerente è importante per assicurarsi che gli utenti siano soddisfatti e utilizzino il CRM a loro vantaggio: è utile lavorare con il consulente CRM per definire preventivamente gli obiettivi e collaborare a un piano di adozione dello strumento che ne faciliti l’utilizzo per tutti gli operatori coinvolti.

Questo white paper, fornito da Open Symbol, illustra gli strumenti e le strategie fondamentali per formare gli utenti aziendali all’utilizzo del CRM e aiutarli ad accettare il cambiamento. Continuando a leggere, saprete cosa fare per: