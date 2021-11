Come proteggere il digital workspace con l’Identity & Access Management: esigenze, tecnologie e casi d’uso | ZeroUno

Implementare una strategia di Identity & Access Management rappresenta un requisito necessario per proteggere il nuovo ambiente di lavoro digitale. Le aziende stanno migrando sempre più i propri processi sul cloud: se da una parte questo si traduce in maggiore efficienza, dall’altra può rappresentare un grosso problema per la sicurezza di tutto l’ambiente IT. Aumentando le risorse in cloud, infatti, aumentano anche gli utenti che vi possono accedere ma, nella maggior parte dei casi, rimane il livello di controllo che si utilizzava in partenza.

Il risultato può essere catastrofico, sia perché gli utenti possono accedere erroneamente a risorse a loro interdette, sia perché i criminali informatici possono approfittare di questa situazione con strategie laterali, di phishing, brute force o di clonazione di un account. Senza contare il discorso legato all’efficienza, che rischia di crollare all’aumentare del tasso di adozione del sistema cloud. Ecco perché, in un contesto di questo tipo, la parola chiave per garantire sicurezza e buona gestione delle risorse è proprio l’Identity & Access Management.

Questo white paper, fornito da VM Sistemi, illustra lo scenario, le esigenze, le tecnologie e i casi d’uso dell’Identity & Access Management nel nuovo ambiente di lavoro digitale. Capirete più nel dettaglio: