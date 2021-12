Come aumentare il ROI attraverso la sostenibilità e la digitalizzazione del procurement | ZeroUno

Oggi la sostenibilità aziendale abbraccia concetti e attività ben più ampi che in passato: l‘impatto ambientale, sociale ed economico di ogni prodotto o servizio è sempre più considerato con riferimento al loro intero ciclo di vita. Considerando che la pandemia ha alterato profondamente le supply chain in tutto il mondo e che alcune delle maggiori cause di impatto ambientale e sociale sono riconducibili proprio alla catena di fornitura, è necessario comprendere cosa sta accadendo e mettere in atto le dovute misure di miglioramento.

L’attuale situazione sta dimostrando quanto la digitalizzazione dei processi di sourcing e procurement sia rilevante per creare valore sostenibile e per contrastare gli effetti di improvvise interruzioni delle filiere, in ottica globale di responsabilità verso il nostro pianeta.

Questo white paper, fornito da Jaggaer, spiega come aumentare il ROI attraverso la sostenibilità e la digitalizzazione del processo di acquisto. Proseguendo la lettura, potrete scoprire: