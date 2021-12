Business digitali e criteri ESG: la soluzione vincente per una crescita sostenibile | ZeroUno

Spinte da un lato dalle crescenti esigenze dei consumatori, dall’altro dalle conseguenze della pandemia, le imprese si sono trovate negli ultimi tempi a rivalutare sempre più le proprie strategie, anche grazie alle nuove tecnologie, in senso sostenibile. Ne emerge l’importanza di costruire modelli di business sostenibili e resilienti, intensificando la perfetta integrazione dei criteri ESG, Environmental, Social e Governance: i tre fattori fondamentali per verificare, misurare e sostenere l’impegno in termini di sostenibilità di un’impresa o di una organizzazione.

Adottare i principi di ESG nel modello di business apre numerose possibilità di crescita per ogni organizzazione: si possono migliorare i processi aziendali mediante l’assunzione di metodi e tecniche di gestione d’impresa innovativi, come l’IoT e la Blockchain, ma anche individuare i potenziali rischi che potrebbero ostacolare l’attuazione di un programma di sostenibilità aziendale.

Questo white paper, fornito da Technis Blu, spiega come elaborare in modo intelligente i dati ambientali dell’azienda per aumentare la sostenibilità del business. Continuando a leggere, potrete approfondire: