Perché un’azienda e una fabbrica dovrebbero utilizzare un robot o un cobot, il robot collaborativo? Perché sono in grado di portare flessibilità, efficienza, ridurre gli sprechi e quindi i costi, migliorare le performance operative e quindi la reddittività aziendale.

Interrogativi del tipo: quanto mi costa avere un robot e farlo funzionare per ogni ora? In quanto tempo il suo utilizzo mi permette di rientrare dai costi sostenuti per comprarlo? Bene, il Roi calculator indica che il tempo di ritorno dell’investimento per un cobot mediamente è inferiore a un anno. Quindi tempi non biblici, e che possono invogliare una platea di aziende e imprenditori sempre più vasta.

Se ne è parlato durante una sessione dell’Industry 4.0 360 Summit, l’evento digitale organizzato da Innovation Post, Industry4business e ESG360 – tre testate del network Digital 360 – , andato in onda in diretta streaming il 10 marzo

Simone Farruggio, Product Specialist Engineer Robot Factory Automation Division, Mitsubishi

Giacomo Pallucca, Business Development Specialist, Omron

Riccardo Pati, Product Manager & Business Development Specialist , Fanuc

Andrea Zanchettin, Professore, Politecnico di Milano