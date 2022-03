Sfruttare il potere dei dati e trasformarli in conoscenza. L’Industrial IoT è in rapida espansione e genera molti dati in virtù del fatto che i dispositivi sono sempre più connessi e interconnessi fra loro, sia a livello di produzione sia nei settori di trasporto, distribuzione e uso anche consumer. I dati generati dall’IoT industriale sono essenziali perché alimentano gli analytics e il cloud manufacturing, una catena basata sui sensori che generano i dati, le piattaforme che li ospitano e i software che li ‘puliscono’, li analizzano e li integrano per trasformare il dato grezzo in un supporto alle decisioni. In questo senso sarebbe più corretto parlare di information-driven perché il puro dato empirico ha un’utilità limitata: occorre farlo diventare informazione e poi conoscenza, tenendo conto che questo processo riguarda fonti e tecnologie diverse che devono però essere interoperabili. Questo concetto trasforma anche la tradizionale business intelligence, basata sull’analisi del passato, in un tool prospettico che vuole stimare cosa potrebbe accadere domani a seguito di una certa azione, un’analisi diagnostica che diventa predittiva o addirittura prescrittiva nel senso che suggerisce le azioni da compiere.

Abbiamo approfondito l’argomento nell’ambito dell’Industry 4.0 360 Summit, l’evento digitale organizzato da Innovation Post, Industry4bisuness e ESG360 – tre testate del network Digital 360 – andato in onda in streaming il 10 marzo.

Intervengono

· Carlo Di Nicola, Sales Area Manager – Sistemi e Soluzioni per l’Industria 4.0, IFM

· Federico Mastropietro, Digital Sales Consultant, SICK

· Simone Ferriani, Account Manager e IIoT Expert, Ixon Cloud

Modera:

Maria Teresa Della Mura, Direttore Internet4Things