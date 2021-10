Prodotto rintracciato, prodotto sicuro! | ZeroUno

La tracciabilità end-to-end, oltre a contrastare le contraffazione, abilita il processo di ‘recall management’: attraverso un identificativo univoco è possibile (rin)tracciare i prodotti una volta immessi sul mercato, per monitorarne i canali di distribuzione o dare vita a campagne di manutenzione predittiva.

Questo genere di tecnologie si dimostra particolarmente utile in diversi settori, dall’alimentare al farmaceutico, passando per fashion e luxury: per motivi diversi, infatti, la mancata autenticità di un prodotto può creare seri problemi in ognuno di questi comparti, sia per i consumatori finali che per la stessa reputazione dei brand.

Questo webinar conclude il ciclo di appuntamenti pensati per approfondire i principali aspetti e vantaggi della tracciabilità end-to-end. Oltre a tirare le somme con una sintesi complessiva, approfondiremo ulteriormente il tema da questi punti di vista:

il valore della tracciabilità post-vendita : dal monitoraggio dei canali di distribuzione alla manutenzione predittiva

: best practice : la leva del digitale per combattere la contraffazione e per dar vita a strategie di customer satisfaction più efficaci

: la leva del digitale per e per dar vita a più efficaci le specifiche norme nel campo dell’antitrust o di altre autorità di controllo pubbliche