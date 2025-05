In Portogallo cresce Start Campus, un imponente data center AI ad alta sostenibilità

Portogallo, terra di data center. All’interno del paese Sines è una città portuale situata nel distretto di Setúbal, e si trova circa 160 km a sud di Lisbona. Si può immaginarla come amena località turistica, costellata di splendide spiagge e calette, o ricordarla come luogo di nascita del navigatore ed esploratore portoghese Vasco da Gama. Più improbabile è concepirla come meta ideale per la costruzione di potenti e moderni centri dati, che ambiscono a fornire, in maniera altamente sostenibile, tutta l’energia e la capacità computazionale necessaria a supportare la crescente domanda di elaborazione di workload AI (artificial intelligence), HPC (high performance computing) e cloud proveniente da vari settori aziendali e industriali.