Come misurare la sostenibilità di un data center: le 6 metriche chiave

Nel panorama attuale, in cui le imprese sono sempre più impegnate a ridurre il proprio impatto ambientale e a perseguire obiettivi di sostenibilità, i green data center rappresentano un elemento strategico. Tuttavia, costruire o trasformare un’infrastruttura IT in ottica sostenibile non basta: è essenziale misurare in modo preciso e trasparente le performance ambientali ed energetiche. Le metriche di valutazione permettono di comprendere quanto un data center sia realmente efficiente, di individuare margini di miglioramento e di comunicare in modo credibile i risultati raggiunti a clienti, partner e stakeholder.