La modernizzazione dei sistemi informativi passa sempre più dalla capacità di comprendere e valorizzare il codice costruito nel corso degli anni. Una sfida particolarmente rilevante per le imprese che utilizzano piattaforme IBM i, dove applicazioni sviluppate anche più di trent’anni fa continuano a sostenere processi centrali per il business.

In questa direzione si inserisce la scelta di Elmec Informatica di adottare IBM Bob, il partner di sviluppo agentico progettato per supportare l’intero ciclo di vita del software. L’obiettivo è accelerare l’analisi, la documentazione e la trasformazione del patrimonio applicativo legacy, partendo dai sistemi interni dell’azienda per estendere successivamente l’esperienza maturata ai clienti finali.

Un banco di prova interno per IBM Bob

Elmec, Managed Services Provider italiano e partner storico dell’ecosistema IBM i, ha scelto di utilizzare inizialmente la soluzione all’interno della propria infrastruttura. L’azienda ha così assunto il ruolo di Client Zero, sperimentando lo strumento in scenari reali caratterizzati da sistemi complessi e da un elevato impatto operativo.

IBM Bob accompagna gli sviluppatori lungo l’intero Software Development Life Cycle, dalla pianificazione alla scrittura del codice, fino ai test, al deployment e alla trasformazione delle applicazioni. Il sistema integra inoltre i controlli di governance e sicurezza richiesti negli ambienti enterprise.

L’adozione interna consente a Elmec di misurare direttamente l’efficacia della tecnologia e di costruire competenze applicabili anche ai progetti dei clienti. L’azienda porta in questo percorso un’esperienza maturata nel corso delle diverse evoluzioni della piattaforma IBM, dallo S/38 all’AS/400 fino all’attuale IBM i.

Il nodo del codice RPG storico

Una delle principali criticità affrontate riguarda l’interpretazione del codice scritto in RPG posizionale, un formato meno immediato da leggere e modificare per gli sviluppatori abituati ai linguaggi e agli strumenti più recenti.

Il problema assume una dimensione organizzativa oltre che tecnologica. Una parte significativa della conoscenza relativa alle applicazioni aziendali risiede infatti nel codice e nell’esperienza delle persone che lo hanno sviluppato e mantenuto. Il ricambio generazionale può rendere più difficile trasferire questo patrimonio ai nuovi team.

IBM Bob viene utilizzato per rendere il codice più comprensibile, ricostruirne la logica e agevolarne la conversione verso il formato RPG free-form, più leggibile e vicino alle modalità di programmazione contemporanee. La trasformazione punta a preservare le regole di business consolidate nel tempo, facilitando al contempo gli interventi futuri.

«Per Elmec, IBM Bob rappresenta un acceleratore concreto nel percorso di evoluzione del software IBM i – spiega Maurizio Sali, Delivery & Operations Director di Elmec – ci aiuta a leggere meglio il codice storico, a renderlo più comprensibile per i team e a intervenire più rapidamente su applicazioni che sono ancora oggi centrali per il business. Aver iniziato da noi stessi, come Client Zero, ci ha permesso di misurarne il valore in modo diretto e di costruire un’esperienza credibile da portare anche ai nostri clienti».

Documentazione e dipendenze sotto la lente

Un altro ambito di applicazione riguarda la documentazione tecnica, che nei sistemi attivi da molti anni può risultare incompleta, poco aggiornata oppure difficile da interpretare. La capacità di generare e aggiornare automaticamente le informazioni sul funzionamento dei programmi può ridurre la dipendenza dalla conoscenza individuale e rendere più rapido l’ingresso di nuovi sviluppatori nei progetti.

A questa attività si affianca l’analisi delle dipendenze tra programmi, file e oggetti applicativi. Nei sistemi stratificati nel corso di decenni, una singola modifica può produrre effetti su componenti collegati attraverso relazioni difficili da individuare. La ricostruzione di questi legami è quindi essenziale per valutare l’impatto degli interventi e contenere i rischi operativi.

Secondo quanto emerge dall’esperienza di Elmec, IBM Bob permette di individuare più rapidamente riferimenti e collegamenti, aiutando i team a comprendere la struttura delle applicazioni e a pianificare gli aggiornamenti con maggiore precisione.

Dalla sperimentazione ai progetti per i clienti

Il lavoro svolto sui sistemi interni ha portato a una collaborazione più stretta con IBM. Elmec è stata coinvolta nella diffusione della soluzione all’interno della community IBM i e nelle prime iniziative pubbliche dedicate al suo utilizzo.

Tra queste figura il Bob-athon del 17 marzo, durante il quale le due aziende hanno mostrato l’applicazione dello strumento al codice RPG e all’ambiente IBM i. La collaborazione si è poi estesa a IBM Client Engineering, dando vita a un percorso rivolto alle imprese attraverso workshop, mini-pilot e casi d’uso concreti.

«La collaborazione con Elmec dimostra come l’innovazione applicata al mondo IBM i possa generare valore tangibile, aiutando le aziende a preservare il patrimonio di conoscenze incorporato nei software legacy e, al tempo stesso, a renderli più accessibili, documentati e pronti per nuove evoluzioni – argomenta Roberta Bavaro, Director of Ecosystem & Select Territory di IBM Italia – Con IBM Bob vogliamo supportare i clienti in un percorso di modernizzazione pragmatico, capace di partire da casi reali e produrre benefici misurabili».

Attività completate in poche ore

I primi casi d’uso comprendono la conversione delle applicazioni da RPG posizionale a RPG free-form, l’analisi delle dipendenze tra molteplici oggetti e la creazione di nuove modalità di interfacciamento con programmi e servizi già operativi.

Il riutilizzo delle componenti esistenti consente alle aziende di continuare a sfruttare gli investimenti effettuati nel tempo, rendendo al contempo i sistemi più facilmente integrabili con servizi e architetture di nuova generazione.

Il beneficio più immediato riguarda la produttività: alcune attività che tradizionalmente richiedevano diversi giorni di lavoro possono essere portate a termine in poche ore. .

Sovranità digitale e informazioni sensibili

Elmec e IBM prevedono di proseguire la collaborazione attraverso nuove iniziative rivolte al mercato e momenti di approfondimento dedicati a IBM Bob. Tra i progetti annunciati rientra anche la presentazione del Premium Package for IBM i, legato alla crescente attenzione delle imprese verso la sovranità digitale e il trattamento delle informazioni sensibili.

L’approccio delineato dalle due aziende punta a trasformare gradualmente gli ambienti esistenti, conservando la conoscenza e le funzionalità accumulate negli anni. Il patrimonio applicativo diventa così una base sulla quale costruire l’evoluzione dei sistemi, attraverso codice più leggibile, documentazione aggiornata e una maggiore conoscenza delle relazioni tra le diverse componenti.