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Governare fornitori e subappalti con workflow audit-ready: il progetto di Avvale

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La società ha implementato YUBIQ Advanced Supply Chain presso un’azienda internazionale dei servizi e del facility management. La piattaforma orchestra contratti, fornitori, subappaltatori, risorse e scadenze in un ambiente centralizzato e tracciabile

Pubblicato il 26 ago 2026
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Filiere estese, numerosi fornitori e subappaltatori e una pressione normativa elevata rendono difficile mantenere un controllo continuo su contratti, risorse e documentazione. È la situazione affrontata da un’importante azienda internazionale attiva nei servizi e nel facility management.

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