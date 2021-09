Evento ItaliaSec Summit 2021 | ZeroUno

Torna virtualmente per il 5° anno consecutivo l’ItaliaSec IT Security Conference il prossimo 26-27 ottobre, nell’ambito di una serie europea dedicata alla lotta al cyber regionale e sfide per la sicurezza.

ItaliaSec è un summit certificato CPE che riunisce centinaia di IT esperti di sicurezza di una vasta gamma di settori in tutta Italia, come Banking&Finance, Food&Beverage, Oil&Gas, Governo, Pubblica Amministrazione, Produzione e Vendita al dettaglio.

Avrai l’opportunità di fare rete con esperti di sicurezza senior e confrontare la tua maturità digitale con industrie leader come Sky Italia, GE Medical Systems Italia, Agenzia Spaziale Europea, Deloitte, Versace, BNP Paribas e ABB.

Saranno presenti una gamma di sessioni interattive come tavole rotonde e casi di studio reali guidati dal pensiero keynote.

Per il programma completo, l’elenco dei relatori e per saperne di più sull’evento, visita il sito.