L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il perimetro della cybersecurity aziendale. Accanto a reti, endpoint, applicazioni e workload cloud emergono nuovi elementi da presidiare: prompt, modelli, agenti, strumenti basati sul Model Context Protocol (MCP), chiamate API e infrastrutture dedicate. È in questo scenario che si inserisce l’acquisizione di Virtue AI da parte di Fortinet, annunciata con l’obiettivo di rafforzare la strategia “Security for AI” e accompagnare le imprese verso un utilizzo più controllato delle tecnologie agentiche.

Virtue AI è specializzata nella protezione runtime dell’intelligenza artificiale, nella validazione automatizzata e nella sicurezza dei sistemi autonomi. Le sue tecnologie saranno integrate nella AI-native Security Fabric di Fortinet, estendendo le capacità già offerte dal gruppo attraverso soluzioni come FortiAIGate e FortiGate Hyperscale Firewall. I termini finanziari dell’operazione non sono stati comunicati, e secondo quanto annunciato da Fortinet l’importo corrisposto non avrà un impatto rilevante sul business aziendale.

La superficie di attacco si estende agli agenti autonomi

L’adozione di applicazioni basate sull’AI e di agenti capaci di eseguire compiti e interagire con strumenti esterni introduce nuove vulnerabilità. La protezione deve quindi accompagnare modelli e applicazioni dalla fase di sviluppo fino all’esecuzione negli ambienti produttivi, verificandone continuamente comportamento, autorizzazioni e interazioni.

All’inizio del 2026 Fortinet aveva risposto a questa esigenza con FortiAIGate, soluzione progettata per proteggere i large language model dagli attacchi di prompt injection, dalle fughe di dati, dal model poisoning, dal consumo eccessivo di risorse e da ulteriori rischi emergenti. Con Virtue AI, il presidio si amplia ai modelli, alle applicazioni e ai sistemi agentici lungo il loro intero ciclo operativo.

«L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente l’informatica aziendale, e la cybersecurity deve evolvere altrettanto rapidamente – spiega Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, and Chief Executive Officer di Fortinet – La tecnologia di Virtue AI farà progredire la nostra visione di sicurezza continua dell’AI, aiutando i clienti a gestire e proteggere i sistemi di intelligenza artificiale lungo l’intero ciclo di vita, consentendo loro di utilizzarli con fiducia su scala aziendale».

Red teaming e controlli prima della messa in produzione

Uno degli elementi centrali della tecnologia acquisita è il red teaming automatizzato dei sistemi basati su agenti, attraverso il quale vengono simulate tecniche di attacco per individuare vulnerabilità prima che possano essere sfruttate. La piattaforma consente di sottoporre gli agenti autonomi a verifiche in oltre 50 ambienti sandbox e 14 domini considerati ad alto rischio.

I test comprendono attacchi di prompt injection e minacce veicolate attraverso strumenti MCP, il protocollo utilizzato per collegare i modelli a fonti di dati, applicazioni e servizi esterni. La validazione viene effettuata su centinaia di vettori di attacco e oltre mille categorie di rischio, includendo verifiche multimodali e la produzione di documentazione destinata ai responsabili della sicurezza, del rischio e della conformità.

I controlli possono essere ripetuti a ogni aggiornamento del modello o modifica delle policy, permettendo alle organizzazioni di intercettare nuovi rischi introdotti durante l’evoluzione delle applicazioni. I report generati dalla piattaforma possono inoltre essere impiegati nelle revisioni di sicurezza e negli audit di conformità.

Visibilità sugli strumenti AI utilizzati in azienda

L’integrazione di Virtue AI punta anche a offrire una maggiore visibilità sugli agenti e sugli strumenti utilizzati all’interno delle organizzazioni. La tecnologia rileva applicazioni e sistemi AI non autorizzati, analizza il codice sorgente e gli strumenti MCP alla ricerca di rischi nascosti e monitora le azioni compiute dagli agenti.

Questo livello di osservabilità assume un peso crescente con la diffusione dell’AI agentica. Un agente può infatti accedere a dati, richiamare API, utilizzare strumenti esterni ed eseguire operazioni con un grado elevato di autonomia. Il controllo delle chiamate consente di bloccare gli strumenti considerati dannosi prima che producano effetti sull’ambiente aziendale.

La piattaforma applica inoltre guardrail in tempo reale a testi, immagini, video, audio e codice generati dall’intelligenza artificiale. Le policy personalizzabili servono a impedire che contenuti pericolosi, informazioni sensibili, tentativi di jailbreak o codice vulnerabile raggiungano gli utenti e i sistemi a valle.

Un mercato da 16,4 miliardi di dollari

L’operazione si colloca in un segmento destinato a crescere rapidamente insieme all’impiego aziendale dell’intelligenza artificiale. Secondo Gartner, “il mercato per la protezione degli ecosistemi e degli agenti AI è in rapida espansione; si stima che la spesa per i prodotti e gli strumenti passerà da 2,8 miliardi di dollari nel 2026 a 16,4 miliardi di dollari entro il 2030”.

La previsione evidenzia il passaggio da una gestione della sicurezza concentrata prevalentemente sull’accesso ai modelli a un approccio che comprende validazione, governance e protezione durante l’esecuzione. La crescita degli agenti autonomi rende infatti necessario verificare tanto le istruzioni ricevute quanto le azioni compiute e gli strumenti coinvolti.

L’integrazione nella Security Fabric

Le funzionalità di Virtue AI saranno affiancate a FortiAIGate e integrate con l’applicazione coordinata delle policy e con la threat intelligence dei FortiGuard Labs. L’obiettivo è costruire un presidio unitario capace di coprire reti, endpoint, cloud, applicazioni e implementazioni di intelligenza artificiale.

La combinazione tra verifiche preventive, monitoraggio operativo e blocco in tempo reale punta a rendere la sicurezza un processo continuo, anziché un controllo circoscritto al momento del rilascio. Per Fortinet, questa impostazione rappresenta la base per proteggere l’impresa agentica e consentire l’adozione dell’AI su larga scala mantenendo sotto controllo rischi tecnici, operativi e di conformità.