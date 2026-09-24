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Cybercrime, 2,5 miliardi di dati esposti: l’Italia terza per i malware che rubano le credenziali

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L’Osservatorio Cyber di CRIF sul primo semestre 2026 colloca il Paese al sesto posto mondiale per indirizzi e-mail compromessi. Il 32,3% degli utenti monitorati ha ricevuto almeno un alert; Lombardia, Lazio e Sicilia guidano la classifica regionale

Pubblicato il 24 set 2026
malware che rubano le credenziali
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Nel primo semestre 2026, il numero di dati univoci in circolazione sul dark web ha raggiunto quota 2,5 miliardi. Una volta incrociate, queste informazioni permettono ai cybercriminali di ricostruire profili dettagliati delle vittime e di rendere più efficaci truffe, phishing e furti di identità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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