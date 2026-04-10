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Dai sistemi legacy all’AI: la strategia IT di Alpitour World

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Il gruppo attivo nei servizi per il turismo ha completato in 16 mesi la migrazione e il refactoring delle applicazioni core al cloud AWS con Kyndryl. I vantaggi? Scalabilità, manutenibilità, utilizzo di strumenti AI avanzati. La collaborazione fra CIO e CISO e il rischio della “non azione”

Pubblicato il 10 apr 2026
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Francesco Ciuccarelli, Chief Innovation e Technology Officer di Alpitour World

Il settore del turismo è caratterizzato da forte volatilità e dinamismo, nella domanda del mercato, nell’offerta degli operatori e in tutte le attività collegate.

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Stefano Casini

Giornalista specializzato nei settori dell’Economia, imprese, tecnologie e innovazione. In oltre 20 anni di attività, ho lavorato per Panorama Economy, Il Mondo, Gruppo Mediolanum, Università Iulm. Mi piacciono i progetti innovativi, il teatro e la cucina come una volta.

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