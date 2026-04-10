Il settore del turismo è caratterizzato da forte volatilità e dinamismo, nella domanda del mercato, nell’offerta degli operatori e in tutte le attività collegate.
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Dai sistemi legacy all’AI: la strategia IT di Alpitour World
Il gruppo attivo nei servizi per il turismo ha completato in 16 mesi la migrazione e il refactoring delle applicazioni core al cloud AWS con Kyndryl. I vantaggi? Scalabilità, manutenibilità, utilizzo di strumenti AI avanzati. La collaborazione fra CIO e CISO e il rischio della “non azione”
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