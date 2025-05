Microsoft Partner Program: i benefici per un system integrator

Con l’aumento della complessità delle infrastrutture e dei servizi IT, le aziende hanno un bisogno sempre maggiore di fornitori in grado di supportarle in tutti gli aspetti della gestione, da quelli più operativi a quelli strategici. Per un system integrator, l’adesione al Microsoft Partner Program, ora noto come Microsoft Cloud Partner Program, permette di soddisfare questo bisogno. Alessio Brasili, Head of Microsoft Competence Center e Delivery Unit Manager di Present ne spiega i vantaggi, raccontando la visione che ha guidato Present e il percorso che ha visto l’azienda evolversi da Microsoft Gold Partner a Solutions Partner e Co-Sell Partner, con l’obiettivo di diventare in futuro Microsoft Partner Azure Expert MSP.

Introduzione al Microsoft Partner Program

Ad oggi Microsoft dispone circa del 23% del mercato IaaS, una quota che si aggiunge al posizionamento nel settore dei sistemi operativi e nell’Office Automation. Una posizione di leadership sempre più consolidata che richiede, all’interno delle aziende, competenze sempre più specialistiche per la gestione. I system integrator che possono vantare expertise di livello si vedono aprire per questa ragione grandi opportunità sul mercato. “Present ha una consolidata storicità in questo senso, con più di 70 certificazioni individuali ottenute nel 2025, per un totale di circa 100 all’attivo. Il Microsoft Partner Program è sempre stato un valido supporto, sia per la formazione, sia per la commercializzazione” spiega Brasili. E con l’evoluzione in Microsoft Cloud Partner Program, è diventato ancora più strutturato ed efficace.

Alessio Brasili, Head of Microsoft Competence Center e Delivery Unit Manager di Present

Vantaggi di diventare un Microsoft Partner

I vantaggi di essere Microsoft Partner vanno molto oltre il semplice prestigio e il riconoscimento ufficiale delle competenze aziendali. Come spiega Brasili “in quanto partner riconosciuti abbiamo, per esempio, la possibilità di avere un livello di escalation privilegiato in caso di incident, ed è possibile organizzare per le aziende clienti workshop su tecnologie o contenuti relativi ai prodotti e servizi Microsoft, oltre ad avere accesso alla pubblicazione di soluzioni e servizi su Microsoft AppSource e Azure Marketplace”. Cosa che Present ha già fatto, con il prodotto SQL Server Migration Consulting Service. Inoltre, in caso di progetti particolarmente complessi o ambiziosi, Microsoft può intervenire con una partecipazione diretta, affiancando il partner nell’analisi, nella progettazione e nel rapporto con l’azienda cliente.

Quali sono i vantaggi dei servizi Microsoft per le aziende

Dialogare con un partner Microsoft certificato significa, per le aziende, avere un canale privilegiato verso il vendor: i vantaggi citati in precedenza hanno una ricaduta naturale verso le aziende. “Per dare la possibilità di cogliere tutte le opportunità e offrire una proposta sempre più organica abbiamo costituito un Microsoft Competence Center, una unità dedicata e trasversale nella quale far confluire tutte le competenze” spiega Brasili, che racconta di essersi fortemente speso perché l’azienda prendesse questa direzione.

Il Microsoft Competence Center di Present gestisce tutta la tecnologia Microsoft e supporta le altre LOB nel servizio per i clienti. Questo ha permesso all’azienda di rendere più efficaci le proprie competenze. Come spiega Brasili, “Present ha sempre avuto un background forte, con competenze specialistiche nei processi di migrazione, nell’ottimizzazione e nella standardizzazione, oggi supportiamo i clienti anche nella gestione dei costi”, attraverso una analisi strutturata si raggiunge una proposta organica che va oltre la semplice razionalizzazione delle licenze. A seconda dei casi, è possibile proporre un refactoring, un replatforming o una semplice revisione delle applicazioni core legate ai processi di business aziendali.

Opportunità di crescita con il Microsoft Cloud Partner Program

L’evoluzione verso i livelli più alti della partnership con Microsoft porta con sé importanti opportunità per l’evoluzione del business, che Brasili riassume in questo modo: “Ieri programmavamo sulle piattaforme e le utilizzavamo, oggi forniamo servizi Microsoft, coadiuvando le aziende nella roadmap di adozione”. In qualche modo si tratta del completamento di un percorso per un’azienda che ha, da sempre, scelto la mission di affiancare il cliente in un percorso evolutivo e di crescita. “Di fatto – spiega Brasili – oggi abbiamo l’opportunità di essere riconosciuti come un Competence Center dotato di skill specialistiche consolidate che ci permette di proporre tecnologie. Si tratta di una differenza importante, anche in caso di necessità di supporto da parte di Microsoft, una caratteristica che non va sottovalutata”.

Il canale più diretto permette anche di avviare progetti più ambiziosi ed interessanti, con un maggiore coinvolgimento delle tecnologie Microsoft. “Ultimamente stiamo sviluppando diversi progetti, finalizzati a mettere sul mercato prodotti e servizi” conclude Brasili. Oltre al già citato servizio presente sull’Azure Marketplace, infatti, l’azienda ha messo a punto AI Desk Service [https://blog.it-present.com/service-desk-ottimizza-il-supporto-tecnico-con-lai-generativa], uno strumento di supporto tecnico integrato con Microsoft Teams e basato sull’Intelligenza Artificiale Generativa che permette di analizzare in tempo reale le richieste ricevute su questo canale e di smistarle automaticamente attraverso mail e ticket. Anche in questo senso, la partnership con Microsoft offre opportunità di crescita attraverso un accesso più efficace alla tecnologia.

Microsoft Partner Program: crescita ed evoluzione

L’evoluzione di Present verso i livelli più pregiati del Microsoft Cloud Partner Program costituisce un interessante esempio di come l’adesione a questa partnership rappresenti per un system integrator una leva di crescita strategica e operativa. Offre, infatti, un valore aggiunto interessante e tangibile attraverso l’accesso privilegiato alle risorse sia commerciali sia di supporto, oltre a un canale di interlocuzione privilegiato anche per affrontare progetti di larga scala. Come ha raccontato Brasili, il percorso evolutivo intrapreso da Present verso il ruolo di Microsoft Partner Azure Expert MSP conferma che investire nella formazione, certificazione e specializzazione delle risorse è una scelta vincente nel lungo termine. Grazie alle competenze acquisite, l’azienda ha potuto ampliare il proprio bouquet di servizi, in ampiezza e in profondità con proposte integrate e personalizzate che abbracciano migrazione, ottimizzazione, gestione dei costi e innovazione continua.