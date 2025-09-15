Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Infrastrutture, competenze, fiducia: tre priorità per la digital transformation

Le imprese italiane stanno affrontando tre fattori decisivi: infrastrutture e gestione dei dati, sviluppo del capitale umano e rafforzamento della governance e della fiducia. L’intervento di Stefano Venturi, special advisor di Assolombarda, durante il Nokia Italy Innovation Day 2025. Il valore delle collaborazioni e dei consorzi

Pubblicato il 15 set 2025
La digital transformation non è più un obiettivo di lungo periodo, ma una necessità che incide sulla competitività immediata delle imprese. Secondo Stefano Venturi, special advisor per l’intelligenza artificiale e la transizione digitale di Assolombarda, le aziende italiane si trovano oggi davanti a tre priorità decisive: la forza delle infrastrutture e la gestione dei dati, lo sviluppo del capitale umano e l’affermazione di un quadro di governance basato sulla fiducia. Nel corso del Nokia Italy Innovation Day 2025, l’evento Venturi ha delineato i punti chiave che, se affrontati con continuità, possono sostenere la trasformazione digitale del sistema produttivo.

Mattia Lanzarone

Mattia Lanzarone

