AI e scarsità di dati: perché i dati sintetici stanno entrando nelle strategie IT

L’intersezione tra l’inarrestabile avanzata dell’intelligenza artificiale (con i Large Language Models e i sistemi “agentici” in prima linea) e le crescenti restrizioni sulla manipolazione e condivisione dei dati sta generando una contraddizione operativa per CIO, CISO e data manager.

Da un lato, c’è un’esigenza impellente di dataset vasti, veritieri e costantemente aggiornati per l’addestramento, il testing e la convalida dei modelli. Dall’altro, questi stessi dataset, se basati su dati autentici, contengono spesso informazioni personali e sensibili, rendendone la circolazione interna ed esterna un’impresa complessa e rischiosa.

In questo scenario, i dati sintetici si pongono come una soluzione intermedia: non eliminano magicamente gli obblighi normativi, ma possono ridurre l’esposizione a informazioni personali lungo l’intero ciclo (sviluppo, testing, training, condivisione dati) se prodotti e verificati con criteri stringenti.

Ancora più importante, contribuiscono a superare la penuria di dati “utilizzabili”, una problematica che, nella pratica, ostacola più spesso la progressione rispetto alla totale assenza di dati.

Il quadro regolatorio

Nel frattempo, le autorità e gli enti di regolamentazione europei stanno consolidando le loro direttive operative su AI e protezione dei dati: dal quadro complessivo e le linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sull’AI (che include riferimenti a web scraping e AI Act) alle indicazioni aggiornate al 2025 dell’EDPS (European Data Protection Supervisor, il garante europeo sulla protezione dei dati) sull’utilizzo della GenAI e la protezione dei dati. E poi, ancora, i rapporti tecnici dell’EDPB (European Data Protection Board, il Comitato europeo per la protezione dei dati), che correlano direttamente la gestione dei rischi AI a concetti quali privacy by design (art. 25) e sicurezza del trattamento (art. 32).

Il nocciolo della questione, quindi, non è rincorrere l’ultima moda, ma costruire una “immersione nella realtà” fatta di definizioni precise, distinzioni tecniche (sintetico vs anonimizzazione/masking), casi d’uso credibili e metriche oggettive.

L’era dei dati sintetici tra innovazione AI e protezione della privacy

Il contesto esposto fa emergere i dati sintetici come elemento cruciale che connette l’AI generativa, la gestione del rischio e la tutela della privacy dei dati per come è intesa dal GDPR.

La pressione è duplice: da un lato, l’AI richiede insiemi di dati più ricchi, costanti e immediatamente impiegabili; dall’altro, la circolazione di dati autentici tra ambienti di produzione e non (dev/test, sandbox, PoC) aumenta la possibilità di incidenti, oltre a complicare le verifiche e le attribuzioni di responsabilità.

Qui la “T” di Information Technology ritorna fondamentale: senza dispositivi tecnici, sistemi di log, separazione degli accessi e una gestione strutturata del flusso dati, l’AI rimane vulnerabile.

La cornice normativa contribuisce a conferire concretezza a questo passaggio. La sezione tematica del Garante sull’intelligenza artificiale richiama sia il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) sia le direttive specifiche per la protezione dei dati personali dal web scraping (il prelievo automatico di informazioni visibili online), oltre a documenti e iniziative che legano direttamente l’adozione dell’AI alle misure di difesa dei dati.

In questo quadro, i dati sintetici si rivelano interessanti perché consentono di ridurre la dipendenza dai dati personali nelle fasi in cui non sono strettamente necessari, a condizione di non confondere la “generazione” con la conformità automatica.

Cosa sono i dati sintetici e come vengono generati

Chiarito il motivo per cui l’argomento è entrato nell’agenda di CIO e CISO, è necessaria una definizione operativa. I dati sintetici costituiscono una forma di generazione di dati artificiali: sono registrazioni create attraverso processi algoritmici o simulazioni che intendono replicare la struttura, le distribuzioni e le interconnessioni dei dati originali, senza però corrispondere direttamente a individui reali. L’obiettivo è salvaguardare l’utilità (per training, testing, analisi) diminuendo l’esposizione ai dati personali, specialmente quando la scarsità di dati per l’AI rappresenta un ostacolo più significativo della mera disponibilità “teorica” di informazioni.

Un’avvertenza è comunque inevitabile: un dataset sintetico non è automaticamente “fuori dal GDPR“. Se il procedimento è eccessivamente fedele o permette inferenze sui soggetti reali, il rischio di re-identificazione o di fuga di dati deve essere gestito come una minaccia alla sicurezza e alla privacy, non come un dettaglio.

Per un inquadramento preliminare, con esempi e compromessi, può essere d’aiuto la guida sui dati sintetici e il loro impatto su AI e machine learning.

Tecniche principali: reti generative, simulazioni e modellazione statistica

Aldilà della definizione, il “come” e, soprattutto, la misurabilità, fanno la differenza. Nel campo aziendale si distinguono tre principali categorie di approcci, spesso combinati in flussi di lavoro ibridi: le reti generative, la simulazione e la modellazione statistica.

Le reti generative sono l’opzione più orientata ai dati: in molti contesti si opera con modelli capaci di imparare distribuzioni e dipendenze, inclusi quelli denominati reti generative (GAN) quando si parla di dati sintetici realistici.

Le simulazioni, d’altra parte, sono utili quando è importante riprodurre dinamiche plausibili più che singoli record, ad esempio in serie temporali o in modelli di processo.

La modellazione statistica rimane un approccio pratico dove la controllabilità e la verificabilità sono decisive: in ambienti regolamentati, la spiegabilità è spesso una misura di controllo tanto quanto la sicurezza.

In ogni scenario, la validazione non è un passaggio secondario: controlli di coerenza rispetto alle regole di dominio, verifiche statistiche e test di utilità sullo specifico compito (training ML o collaudo software) devono diventare parte integrante della consegna.

Dati sintetici vs anonimizzazione e data masking

Mettendo in relazione tecnologia e conformità, la distinzione deve essere chiara anche a chi definisce budget e priorità.

L’ anonimizzazione mira a rendere una persona non identificabile, ma può essere difficile provarne l’irreversibilità se esistono dataset esterni correlabili.

mira a rendere una persona non identificabile, ma può essere difficile provarne l’irreversibilità se esistono dataset esterni correlabili. La pseudonimizzazione attenua il rischio, ma non muta la natura di “dato personale”.

attenua il rischio, ma non muta la natura di “dato personale”. Il data masking offusca o sostituisce campi specifici (nomi, codici, indirizzi), spesso riducendo l’utilità e mantenendo intatte correlazioni che possono rimanere sensibili.

I dati sintetici, al contrario, sostituiscono l’intero dataset con uno nuovo, elaborato per mantenere correlazioni e vincoli essenziali per l’analisi e l’AI. Per questo motivo, nel confronto tra dati anonimizzati e dati sintetici, questi ultimi sono spesso più indicati quando è cruciale preservare relazioni complesse. Proprio per questa ragione, però, sono necessarie metriche specifiche: se il dato sintetico è “troppo” simile, la protezione diventa puramente teorica.

Come i dati sintetici abilitano progetti AI complessi e conformi al GDPR

Con queste distinzioni chiare, è più facile comprendere in quali circostanze i dati sintetici possono rappresentare un vero catalizzatore.

La logica è in linea con i principi di “privacy by design and by default” (art. 25 GDPR): minimizzare la circolazione di dati personali dove non necessaria, senza ostacolare l’innovazione.

Si collega anche all’art. 32 GDPR sulla sicurezza del trattamento: meno copie di dati reali in ambienti di sviluppo e test significano meno superfici d’attacco e minori errori operativi.

Un riferimento operativo è il rapporto dell’EDPB “AI Privacy Risks & Mitigations – Large Language Models (LLMs)”, aggiornato a marzo 2025, che esplicita come le misure di gestione del rischio supportino direttamente gli articoli 25 e 32 chiarendo, però, che non sostituiscono una DPIA (art. 35) ma la completano: Rischi per la privacy dell’AI e misure di mitigazione per i LLM.

In termini pratici, i dati sintetici possono ridurre l’esposizione in tre punti ricorrenti della pipeline: il rifornimento di dati ai team di sviluppo e data science, le fasi di test e validazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative. Tuttavia, la “verifica della realtà” rimane indispensabile: se i dati sintetici derivano da dati personali, è fondamentale specificare le basi giuridiche e le finalità, e definire controlli e soglie di rischio coerenti con l’intero ciclo di vita dell’AI.

Casi d’uso strategici dei dati sintetici nel mondo reale

Dalla teoria alla sua applicazione pratica, i casi d’uso dei dati sintetici vengono alla luce quando si presentano colli di bottiglia concreti: restrizioni sulla privacy, limiti nella condivisione interna, esigenza di rapidità nei cicli di sviluppo o vincoli di accesso ai dati in settori regolamentati.

In questi contesti, i dati sintetici diventano un “dataset di lavoro” realistico, gestibile in termini di versioni e replicabile, utile per diminuire le frizioni tra IT, Security e le funzioni aziendali. Gli ambiti applicativi sono vasti e in continua espansione, toccando settori strategici:

Finanza: utilizzati per addestrare modelli di rilevamento delle frodi su tipologie di attacco rare o emergenti, che non sono ben rappresentate nei dataset reali.

utilizzati per addestrare modelli di rilevamento delle frodi su tipologie di attacco rare o emergenti, che non sono ben rappresentate nei dataset reali. Sanità: permettono di sviluppare diagnostiche avanzate basate sull’AI utilizzando dati di pazienti sintetici, senza compromettere la privacy e superando i limiti legati alla scarsità di dati per malattie rare.

permettono di sviluppare diagnostiche avanzate basate sull’AI utilizzando dati di pazienti sintetici, senza compromettere la privacy e superando i limiti legati alla scarsità di dati per malattie rare. Automotive e robotica: generano enormi quantità di dati simulati per addestrare veicoli autonomi e robot a gestire situazioni pericolose, che sarebbero troppo rischiose o costose da replicare nel mondo reale.

generano enormi quantità di dati simulati per addestrare veicoli autonomi e robot a gestire situazioni pericolose, che sarebbero troppo rischiose o costose da replicare nel mondo reale. Retail: analizzano i percorsi di acquisto e le preferenze dei clienti per personalizzare offerte senza utilizzare i loro dati personali.

Due percorsi si ripropongono costantemente: l’addestramento e la validazione in settori regolamentati, e il testing end-to-end nello sviluppo software. In entrambi i casi, lo scopo è preservare l’utilità e la coerenza dei dati senza portare dati personali veri in ogni ambiente non-produttivo.

Training AI in settori regolamentati

Nei settori soggetti a regolamentazione, la sfida consiste nell’operare con dati ricchi di informazioni ma difficili da far circolare.

I dati sintetici possono supportare le fasi iniziali di training e validazione, consentendo di iterare sull’ingegneria delle caratteristiche e sugli scenari di rischio senza esporre inutilmente dati personali. In un contesto in cui LLM e AI agentica aumentano automazione e velocità, la qualità dei dati e la loro governance diventano requisiti strutturali.

Un esempio applicativo nel settore finanziario riguarda l’impiego di dati sintetici per contrastare le frodi bancarie online, dove la possibilità di lavorare su dataset realistici senza replicare dati veri si trasforma in un fattore di rapidità e controllo.

In situazioni simili, il valore risiede nella capacità di addestrare e testare modelli su schemi complessi senza trasformare ogni sprint in un progetto legale aggiuntivo.

Test e sviluppo software con dati sintetici

Dal training alla consegna applicativa, nell’ingegneria del software l’argomento si fa ancora più diretto.

Negli ambienti non di produzione, i dati reali sono spesso copiati “per comodità”, per poi rimanere in dump, backup e ambienti di test, trasformandosi in una minaccia costante.

I dati sintetici permettono test end-to-end su integrazioni, API e processi, con dataset riproducibili e conformi ai vincoli applicativi, migliorando la riproducibilità dei bug e riducendo l’esposizione. Qui si interseca anche la conformità normativa AI, oltre al GDPR: con CI/CD e rilasci frequenti, la qualità della filiera dati diventa qualità del servizio. Si tratta di un impatto diretto sull’esperienza digitale delle persone, poiché riduce incidenti prevenibili, ticket “fantasma” e frizioni quotidiane dovute a dati inconsistenti o non autorizzati.

Opportunità e rischi per le imprese nell’adozione dei dati sintetici

Arrivati ai casi d’uso, la questione rilevante per un CIO non è se il dato sintetico “sia realizzabile”, ma se sia sostenibile alla prova dei processi e della governance. La problematica è sia tecnica che organizzativa: senza una base di integrazione e controllo, i dati sintetici rischiano di rimanere un elegante artefatto ma poco spendibile.

Benefici economici e operativi

I vantaggi più tangibili si manifestano quando il dato sintetico viene integrato nella catena di fornitura come scelta predefinita per gli ambienti di sviluppo/test e per molteplici fasi di sperimentazione.

In termini operativi, questo riduce i tempi di accesso ai dati, previene ripetute autorizzazioni e consente a più team di lavorare in parallelo su set di dati versionati.

Dal punto di vista della sicurezza, limitare la circolazione di dati autentici diminuisce la probabilità di incidenti legati a copie non controllate.

Accelerazione dei cicli di sviluppo: i team possono iterare più velocemente senza attendere le lunghe approvazioni per l’accesso ai dati di produzione.

i team possono iterare più velocemente senza attendere le lunghe approvazioni per l’accesso ai dati di produzione. Superamento della scarsità di dati: è possibile generare dati per scenari rari o edge case, migliorando la robustezza dei modelli di AI.

è possibile generare dati per scenari rari o edge case, migliorando la robustezza dei modelli di AI. Abilitazione di nuove opportunità: si possono esplorare nuovi modelli di business e insight che sarebbero preclusi dai vincoli di privacy dei dati reali.

si possono esplorare nuovi modelli di business e insight che sarebbero preclusi dai vincoli di privacy dei dati reali. Riduzione dei costi: diminuiscono i costi legati alla raccolta, all’etichettatura e alla gestione sicura dei dati reali sensibili.

Il beneficio organizzativo è meno evidente ma cruciale: la generazione di dati sintetici impone di organizzare schemi, vincoli e regole aziendali. È la medesima disciplina che molti CIO richiamano quando considerano l’integrazione la “vera sfida” e l’esigenza di riporre la tecnologia al centro, non solo una governance astratta.

Limiti e bias: gestione e mitigazione

Il medesimo meccanismo che rende utili i dati sintetici introduce anche limitazioni che devono essere considerate con franchezza.

Il primo rischio è la perdita di casi rari: se il generatore “appiattisce” troppo i dati, gli eventi eccezionali scompaiono e i modelli diventano troppo ottimisti.

Il secondo è il bias nell’addestramento AI: se i dati reali di partenza sono sbilanciati, i dati sintetici possono ereditare o amplificare tali schemi.

Il terzo è una falsa sensazione di sicurezza: un dataset sintetico può comunque consentire inferenze se è troppo simile all’originale o se il processo non controlla fughe di dati e accessi.

La mitigazione, in pratica, si attua attraverso validazioni multilivello e un modello di minaccia ben definito. Una parte è statistica (somiglianze e vincoli), una parte è legata allo scopo (prestazioni del modello o copertura dei test), e una parte riguarda privacy e sicurezza (test di inferenza, logging e policy di accesso). Senza questa triade, i dati sintetici rimangono un’ipotesi, non un controllo.

Come integrare i dati sintetici nella strategia dati aziendale

Per evitare che i dati sintetici rimangano una sperimentazione isolata, è essenziale integrarli nella strategia dati con la stessa meticolosità con cui si gestisce un’applicazione cruciale. Questo significa, in pratica, trattare i dati sintetici come un vero e proprio patrimonio aziendale: con responsabilità chiare, regole d’uso, controllo delle versioni e verifiche regolari.

È un tassello della modernizzazione che molte aziende stanno già affrontando, destreggiandosi tra frammentazione applicativa, integrazione e nuove dipendenze tecnologiche. Qui è rilevante anche la dimensione “umana” dell’IT: ambienti di sviluppo e test ordinati diminuiscono attriti, richieste di assistenza e inconvenienti e liberano tempo prezioso. È la differenza tra una pipeline che accelera e una che accumula un debito operativo.

Tecnologie e strumenti per generare dati sintetici

Nello specifico, il mercato offre una combinazione di motori generativi, simulazioni e componenti statistici, quasi sempre inseriti in flussi di lavoro che comprendono validazione, controlli sulla privacy e meccanismi di tracciabilità.

In molte organizzazioni, il punto di partenza è tabellare: dataset che rispettano regole di integrità e relazioni tra entità (clienti, contratti, transazioni, eventi).

In altri casi si opera con testo o documenti, dove l’obiettivo è supportare sistemi RAG, test di assistenti o classificazioni.

L’ecosistema tecnologico include sia colossi come NVIDIA, Microsoft e Amazon, che integrano funzionalità di generazione dati nelle loro piattaforme cloud, sia aziende specializzate che offrono soluzioni di Synthetic Data as a Service. Questo modello di servizio permette alle imprese di generare dati su misura senza dover costruire da zero infrastrutture complesse, abbattendo le barriere all’ingresso.

Indipendentemente dallo strumento, la selezione deve essere guidata da vincoli che si presentano in tutte le iniziative AI: la verificabilità, l’integrazione con le piattaforme esistenti e il costo della validazione. Generare dati è semplice ma renderli utilizzabili e difendibili è la parte fondamentale.

Governance e ruoli chiave nella gestione dei dati sintetici

Per assicurare la sostenibilità dell’adozione, la governance deve essere esplicita. Il data owner stabilisce lo scopo e i confini; il data steward supervisiona la qualità, i metadati e le versioni; la funzione Security e il CISO definiscono i controlli di accesso, la registrazione degli eventi e i modelli di minaccia; il DPO e il Legal Department verificano le basi giuridiche, la DPIA (se applicabile) e l’aderenza ai principi del GDPR.

Anche gli esperti di procurement e di gestione dei fornitori assumono un ruolo chiave, poiché il modello di servizio scelto (LLM as a service, off-the-shelf, self-hosted) modifica il flusso dei dati e le responsabilità.

In questo senso, le linee guida sulla GenAI dell’EDPS revisionate e aggiornate il 28 ottobre 2025 sono un indicatore della direzione: rafforzare la protezione dei dati nell’era dell’AI generativa in rapida evoluzione, con direttive operative intese a ridurre l’improvvisazione e i rischi.

Metriche di successo per progetti con dati sintetici

Per chiudere il cerchio tra innovazione e controllo, le metriche sono ciò che rende sostenibile una scelta in caso di audit e in sede di consiglio.

La prima metrica è l’utility: la coerenza delle distribuzioni e delle correlazioni, il rispetto dei vincoli di dominio e l’integrità dei dati.

La seconda è l’utility “per lo scopo”: per il training, il confronto delle performance del modello rispetto a un riferimento; per il test, la copertura, la ripetibilità e la capacità di riprodurre errori.

La terza metrica è il rischio: test di inferenza e di re-identificazione, controlli sulla somiglianza con i record originali e la tracciabilità del processo di generazione.

Tabella riassuntiva delle principali metriche di successo per la valutazione dei dati sintetici

Categoria di Metrica Descrizione Esempi pratici Utilità statistica Misura la fedeltà del dataset sintetico rispetto a quello originale in termini di distribuzioni, correlazioni e proprietà statistiche generali. Confronto di istogrammi, matrici di correlazione, test di Kolmogorov-Smirnov. Utilità per lo scopo (Task-specific) Valuta l’efficacia del dataset sintetico per l’obiettivo specifico (es. training di un modello ML o test di un software). Confronto delle performance (accuratezza, F1-score) di un modello addestrato su dati reali vs. sintetici (“Train on Synthetic, Test on Real”). Rischio privacy e sicurezza Quantifica il rischio che informazioni sensibili possano essere estratte dal dataset sintetico o che soggetti reali possano essere re-identificati. Test di attacco di inferenza, calcolo della distanza rispetto ai record più vicini nel dataset originale (Nearest Neighbor Distance). Impatto operativo e di business Misura i benefici concreti derivanti dall’uso dei dati sintetici, come l’accelerazione dei processi e la riduzione dei costi. Riduzione del tempo di accesso ai dati (time-to-data), numero di copie di dati reali evitate in ambienti non-prod, time-to-market dei progetti AI.

In sintesi, una misurazione operativa funge da prova di realtà: quanti minuti occorrono per creare un insieme di dati sintetici che superi le verifiche tecniche e i controlli di conformità, e quante volte questo evita di introdurre dati reali in ambienti non produttivi. Se non si riesce a quantificare questo, il progetto rischia di rimanere un esercizio di stile, anziché un progresso nella governance dei dati aziendali.