Il ruolo crescente del data streaming nelle strategie aziendali

Oggi i dati non sono più entità statiche da elaborare a intervalli regolari: si muovono, fluiscono e si utilizzano in tempo reale. Con l’evoluzione delle architetture cloud-native e la crescente adozione dell’AI, il data streaming è riconosciuto come un approccio strategico per le imprese che devono processare dati continui.

A differenza dei sistemi batch tradizionali, che archiviano i dati per poi elaborarli a intervalli regolari, il data streaming consente un’elaborazione real-time. I casi d’uso sono ormai molteplici: dai sistemi di ride-sharing che aggiornano le disponibilità dei veicoli, ai mercati azionari che registrano le fluttuazioni in frazioni di secondo, fino alle catene di montaggio automatizzate che reagiscono istantaneamente a un guasto.

Ma quanto è diffuso il data streaming oggi? A rispondere è l’ultimo Global Report realizzato da Confluent che di streaming dei dati si occupa. Lo studio ne fa una fotografia attraverso un’indagine in 12 Paesi e su 4.110 Leader IT in più settori.

Nel report, l’86% degli intervistati cita il data streaming come priorità strategica e di investimento IT mentre il 91% ritiene le piattaforme di data streaming fondamentali per raggiungere gli obiettivi legati ai dati.

Per comprendere come queste dinamiche si riflettono sul tessuto aziendale italiano, abbiamo dialogato con Diego Daniele, Country Leader per l’Italia di Confluent, che ricordiamo è una multinazionale fondata nel 2014 dagli stessi creatori di Apache Kafka, tecnologia open source molto diffusa, e oggi specializzata in data streaming a livello enterprise.

Diego Daniele, Country Leader per l’Italia di Confluent

Il valore dei dati in tempo reale: un cambio di paradigma

Lo streaming di dati consente di elaborare informazioni in movimento, integrando in tempo reale insight operativi e analitici.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a un cambiamento significativo: le aziende non si limitano più a raccogliere dati, ma puntano a estrarre valore in tempo reale” afferma Diego Daniele. Sul panorama tecnologico italiano in trasformazione aggiunge: “Il mercato italiano sta mostrando un interesse sempre più concreto verso le soluzioni di data streaming real-time, in particolare in cloud, segno di un’evoluzione tecnologica che punta su agilità e scalabilità. Sebbene l’adozione del cloud abbia avuto un ritmo più cauto rispetto ad altri Paesi, oggi le aziende italiane stanno colmando il divario, riconoscendo il valore strategico del data streaming per accelerare l’innovazione”.

Trasporti, Pubblica Amministrazione, Telco tra i settori fulcro dove emergono i massimi benefici ma anche fintech, retail e manifatturiero.

I vantaggi di riusabilità e riduzione dei costi

Un punto chiave emerso dal report riguarda l’impatto sui profitti. L’84% delle aziende che utilizzano piattaforme di data streaming ha segnalato un ritorno sugli investimenti compreso tra 2 e 10 volte, con il 41% che parla addirittura di un ROI di 5 volte superiore.

“Invece di creare nuove copie dei dati in diversi database” aggiunge Daniele “il data streaming consente di accedere direttamente alle informazioni nei loro sistemi originali. Questo elimina le duplicazioni, riduce i costi e garantisce che ogni decisione sia basata su dati aggiornati”.

Il tema non coinvolge solo l’aspetto tecnologico ma anche organizzativo: richiede alle aziende di ripensare il modo in cui le informazioni vengono utilizzate. Il report segnala, infatti, un maggior approccio verso i Data Products, asset di dati real-time governati e riutilizzati per più casi d’uso per risparmiare, così, tempo e costi.

Silos di dati: il grande ostacolo da superare

Un ostacolo critico per molte aziende è la frammentazione dei dati. Il 93% dei responsabili IT intervistati ha confermato che le piattaforme di data streaming aiutano nella maggior parte dei casi o in molte situazioni, a rompere i silos tecnologici, consentendo ai dati di fluire liberamente tra reparti, applicazioni e processi aziendali.

“Spesso le aziende si trovano ancora intrappolate in quella che noi chiamiamo spaghetti architecture: una rete aggrovigliata di sistemi rigidi che non comunicano tra loro. Il data streaming non solo elimina queste barriere, ma garantisce un accesso continuo e fluido ai dati” afferma Daniele.

Un esempio concreto? “BMW utilizza il data streaming per sincronizzare ogni fase del processo produttivo dall’ordine del veicolo da parte del cliente alla gestione della catena di approvvigionamento, ogni dato fluisce in tempo reale” sottolinea Daniele.

Le sinergie destinate a crescere

L’interconnessione tra data streaming e intelligenza artificiale è ormai evidente: mentre l’AI ha bisogno di un flusso costante di dati aggiornati per funzionare in modo efficace, le piattaforme di data streaming forniscono l’infrastruttura per alimentare questi modelli in tempo reale.

Ma i dati in tempo reale possono essere anche un tassello importante nella sicurezza informatica. Nel report il 95% degli intervistati ha dichiarato miglioramenti nella cybersecurity grazie all’adozione delle piattaforme di data streaming.

“La sicurezza non è solo tecnologica, ma anche economica. Un attacco informatico può paralizzare un’azienda, far perdere dati critici e generare costi enormi. Con il data streaming, le imprese possono monitorare i flussi di dati in tempo reale, rilevando anomalie o tentativi di accesso non autorizzato appena si verificano. Questo permette di agire subito, prima che un piccolo problema si trasformi in una crisi” sottolinea Daniele.

La sensazione è che il data streaming non sia un’innovazione isolata ma un motore abilitante per tutte le tecnologie emergenti. “Noi in Confluent ci consideriamo proprio come un abilitatore su cui, poi, costruire i diversi servizi” conclude Diego Daniele.