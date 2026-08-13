Un robot umanoide nel camerino: l’AI di Criticalcase per il retail

Nel fashion retail, il camerino è un passaggio decisivo dell’esperienza d’acquisto ma anche uno spazio nel quale l’assistenza umana incontra un limite evidente: la privacy del cliente. Proprio quando può servire una taglia diversa, un altro colore o un suggerimento per completare l’abbinamento, il supporto del personale non è sempre immediatamente disponibile.

A questa criticità si affiancano attività operative ripetitive, come il recupero e la restituzione dei capi, i tempi di attesa e la necessità per i brand di differenziare l’esperienza all’interno del negozio. Criticalcase ha affrontato il tema con Your Personal Shopping Assistant, un Proof of Concept che integra intelligenza artificiale conversazionale e robotica umanoide per sperimentare una forma di assistenza automatizzata in prossimità dei camerini.

Il progetto è concepito per dimostrare, in fiere ed eventi, il valore di questa integrazione nel settore retail. L’obiettivo è verificare in un ambiente controllato come rendere l’assistenza più immediata, interattiva e personalizzata, creando allo stesso tempo una base per possibili evoluzioni future.

Un assistente fisico che comprende le richieste

La soluzione prevede un robot umanoide posizionato vicino al camerino. Il cliente può interagire con la macchina per chiedere supporto; il robot suggerisce abbinamenti e svolge attività operative legate al recupero, al trasporto e al rilascio dei capi.

Per sostenere l’interazione, il PoC combina più componenti. Un modulo di AI conversazionale, basato su tecnologie di Natural Language Processing, comprende le richieste e gestisce il dialogo. Un motore logico consulta un catalogo predefinito, nel quale sono rappresentati colori e taglie disponibili, e applica le logiche di selezione del prodotto.

Alla componente software si aggiunge il sistema robotico. La navigazione autonoma permette alla macchina di muoversi nell’ambiente controllato, mentre i moduli di attuazione servono per prendere, trasportare e rilasciare i capi. L’architettura mette così in relazione interfaccia fisica, gestione del dialogo, logiche applicative e interazione con gli oggetti.

Un ambiente progettato intorno al robot

L’integrazione tra AI, robotica e logiche di business determina una complessità medio-alta. Per rendere il perimetro affrontabile nella fase di prova, Criticalcase ha circoscritto lo scenario: il robot opera su un solo tipo di capo e utilizza un catalogo predefinito.

Anche lo spazio è parte della soluzione. Il booth e lo scaffale sono progettati ad hoc per essere compatibili con le caratteristiche fisiche del robot e consentirgli di muoversi e interagire con gli oggetti. La standardizzazione dell’ambiente riduce le variabili della dimostrazione e permette di concentrarsi sull’integrazione tra le diverse componenti.

La realizzazione si articola in una fase breve di progettazione, una fase di durata media dedicata a sviluppo e integrazione e una fase breve per test e allestimento della demo. Il lavoro coinvolge competenze di sviluppo software, intelligenza artificiale, robotica e marketing per gli eventi, oltre alla preparazione preventiva dell’ambiente e dei dati di catalogo.

Più assistenza e meno attività ripetitive

Il PoC mostra come un assistente robotico possa offrire interazioni immediate e personalizzate in un’area del negozio nella quale il supporto umano è condizionato dalla privacy. Automatizzando il recupero dei capi e la gestione degli scarti, la soluzione punta inoltre a ridurre i tempi di assistenza e a sollevare il personale da attività a basso valore.

Accanto all’efficienza operativa, il progetto lavora sulla percezione dell’esperienza in-store. L’interazione con un robot capace di dialogare e intervenire fisicamente diventa uno strumento di innovazione visibile e, soprattutto nei contesti fieristici, di comunicazione e differenziazione commerciale.

La natura dimostrativa del progetto consente infine di validare l’adozione della robotica nel retail prima di affrontare scenari più ampi. Il valore del PoC sta quindi sia nell’esperienza proposta al cliente finale sia nella possibilità di verificare concretamente l’integrazione tra tecnologie e processi.

Un’architettura modulare per nuovi contesti

L’elemento distintivo è l’unione tra AI conversazionale e robotica fisica in un contesto reale e circoscritto come il camerino, ancora poco esplorato. Il risultato è la simulazione di un assistente alla vendita autonomo che collega la dimensione digitale del dialogo e della selezione con quella fisica del movimento e della manipolazione dei capi.

La modularità dell’architettura e la standardizzazione dell’ambiente rendono il modello adattabile ad altri contesti retail o di accoglienza. In prospettiva, la candidatura indica la possibilità di collegare la soluzione a sistemi di inventario, CRM e analytics, aprendo scenari più evoluti di personalizzazione e automazione. Si tratta, tuttavia, di sviluppi successivi rispetto al perimetro attuale del Proof of Concept.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “AI Efficiency”.