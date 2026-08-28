Salesforce e Anthropic uniscono AI e CRM: nasce Claudeforce

Salesforce e Anthropic rafforzano la propria alleanza per spostare l’AI generativa dalla periferia delle applicazioni al centro dei processi di vendita.

La partnership strategica, denominata Claudeforce, integra le capacità di ragionamento di Claude con dati, workflow, regole e controlli della piattaforma Salesforce. Il primo risultato è “Salesforce in Claude”, un plugin dotato di 37 skill preconfigurate per le attività di vendita, disponibile per alcuni clienti pilota e atteso in beta aperta a settembre 2026.

L’obiettivo è consentire a dipendenti e agenti AI di interrogare il CRM e agire sui suoi dati senza passare necessariamente dalle schermate tradizionali dell’applicazione. Claude potrà, per esempio, preparare una riunione commerciale, valutare lo stato di una trattativa, analizzare la pipeline e aggiornare le informazioni presenti nel sistema. Le azioni verranno instradate attraverso Salesforce, che continuerà ad applicare autorizzazioni, regole aziendali e controlli già configurati.

L’annuncio amplia una collaborazione avviata nel 2024, quando Salesforce rese disponibili i modelli Claude tramite Amazon Bedrock, e proseguita nell’ottobre 2025 con l’integrazione di Anthropic nella piattaforma Agentforce e nel perimetro di sicurezza Salesforce.

Salesforce in Claude: che cosa comprende il plugin

Il plugin copre, almeno nella sua prima versione, il ciclo commerciale. Le 37 skill sono state sviluppate congiuntamente dalle due aziende e includono la preparazione degli incontri, la revisione della pipeline e la valutazione dello stato delle opportunità.

Durante l’onboarding, Claude può utilizzare il contesto disponibile in Salesforce, Slack e negli altri connettori autorizzati per generare una vista personalizzata di clienti, trattative e dati aggiornati. L’obiettivo è offrire al venditore un’interfaccia costruita dinamicamente in base al compito, anziché obbligarlo a consultare dashboard e moduli separati.

L’amministratore collega Salesforce a Claude una sola volta e gestisce centralmente autenticazione e permessi. L’accesso dei singoli utenti dipende quindi dal modello autorizzativo aziendale, senza richiedere una configurazione distinta per ogni dipendente.

Il collegamento si basa su AIforce, l’infrastruttura con cui Salesforce espone dati e funzioni della piattaforma agli agenti attraverso server Model Context Protocol, API e strumenti a riga di comando. L’MCP, standard aperto proposto da Anthropic nel 2024, definisce un metodo comune per collegare i modelli AI a sorgenti informative e strumenti esterni.

«Oggi lanciamo Claudeforce, che opera direttamente su Salesforce attraverso UI AIforce, Headless 360, Data 360, Tableau e Slack. Qui l’interfaccia è l’AI e questo permette di costruire app personalizzate in modo dinamico e di rispondere a qualsiasi domanda di business. L’intelligenza probabilistica da sola non è in grado di operare mentre i sistemi deterministici sono sicuri e affidabili ma possono risultare rigidi con la logica “se-allora”. Con lo straordinario ragionamento di Claude, offriamo un’interfaccia dinamica che pensa, ragiona e agisce. È così che funzionerà ogni azienda», ha affermato Marc Benioff, Chair e CEO di Salesforce.

La dichiarazione descrive una strategia “headless”: funzioni e dati del software aziendale diventano servizi richiamabili da interfacce conversazionali, agenti o applicazioni esterne. Il CRM rimane il sistema che conserva informazioni, regole e autorizzazioni; l’interazione con l’utente può invece spostarsi su Claude.

Claude diventa una componente della piattaforma Salesforce

L’integrazione opera anche nella direzione opposta. Claude è disponibile in Agentforce come modello di ragionamento per Atlas Reasoning Engine, la tecnologia con cui Salesforce pianifica ed esegue le attività degli agenti. Secondo l’annuncio internazionale, il modello alimenta inoltre Agentforce Vibes e Agentforce Coworker ed è selezionabile in Agent Builder.

Il servizio viene erogato tramite Amazon Bedrock e inserito nel Salesforce Trust Boundary. Anthropic era già diventato nell’ottobre 2025 il primo fornitore di LLM completamente integrato in questo perimetro, con il traffico di Claude contenuto nella virtual private cloud di Salesforce. La scelta è rivolta soprattutto alle imprese regolamentate, che devono controllare il percorso dei dati e applicare requisiti più severi a identità, accessi e conservazione delle informazioni.

«Crediamo che l’AI debba essere sicura, affidabile e profondamente capace, ed è per questo che le aziende leader a livello mondiale si rivolgono a Claude per il loro lavoro più importante. Salesforce in Claude porta questa intelligenza di frontiera nei sistemi in cui avviene gran parte dell’attività commerciale mondiale. Grazie a questa partnership, le aziende possono indirizzare Claude verso le informazioni sui clienti e il contesto di business che hanno costruito in Salesforce nel corso di decenni e utilizzarli per far funzionare e crescere davvero le proprie attività», ha aggiunto Dario Amodei, CEO e cofondatore di Anthropic.

Il ruolo di Slack e l’adozione reciproca

La partnership comprende anche Slack, dove Claude diventa il modello predefinito e alimenta Slackbot, Slack AI e nuove funzioni quali Claude Tag. L’obiettivo è trasformare le conversazioni di lavoro in un punto di accesso ai processi aziendali: un gruppo può analizzare una decisione con Claude e, se autorizzato, eseguire da Slack un’azione registrata in Salesforce.

Le due società useranno inoltre i prodotti della controparte. Salesforce è il CRM scelto da Anthropic, che adopera anche Slack per le attività interne. Salesforce, da parte sua, estenderà Claude Code e Claude Enterprise ai propri sviluppatori e knowledge worker.

Il comunicato internazionale attribuisce a Slackbot 8,1 milioni di ore di produttività annualizzata all’interno di Salesforce, più del doppio rispetto al trimestre precedente.

Dalle autorizzazioni degli utenti a quelle degli agenti, le implicazioni per i CIO

Secondo gli analisti, Claudeforce apre almeno quattro cantieri per i CIO. Il primo riguarda le identità: occorre stabilire quali dati ogni agente può leggere, quali record può modificare e per conto di quale utente esegue un’azione. Il secondo interessa la tracciabilità, con log capaci di ricostruire richiesta, fonti consultate, decisione del modello e operazione effettuata.

Il terzo cantiere è la separazione tra attività reversibili e operazioni ad alto impatto. Preparare il riepilogo di un cliente presenta un profilo di rischio diverso dall’aggiornare una previsione di fatturato, modificare condizioni commerciali o avviare una comunicazione esterna. Conferma umana, limiti di spesa, doppia approvazione e possibilità di rollback devono dipendere dalla natura dell’azione.

Resta infine la sicurezza dei connettori. Il monitoraggio OWASP sugli incidenti dell’AI agentica segnala come principali aree di rischio l’abuso delle identità, i privilegi eccessivi, la prompt injection e le vulnerabilità nella catena dei fornitori. La protezione del modello, da sola, non copre la superficie introdotta dagli strumenti ai quali viene collegato.

Le disponibilità

Salesforce in Claude è oggi un programma pilota, non un prodotto generalmente disponibile. La beta aperta prevista per settembre e il rilascio di altre skill dalla fine del 2026. Salesforce precisa inoltre che la disponibilità può variare per regione: al momento dell’annuncio non sono stati pubblicati prezzi, packaging definitivo e calendario specifico per l’Italia.