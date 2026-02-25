SearchSecurity SearchDataCenter Internet4Things Big Data Intelligenza Artificiale VitaDaCIO Agile4Executive

strategie

Pure Storage diventa Everpure, focus sul data management

Home Analytics Cognitive Computing
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

La società di Santa Clara cambia nome e annuncia l’acquisizione di 1touch. L’obiettivo è estendere la strategia dallo storage all’intera gestione dei dati. Il commento degli analisti

Pubblicato il 25 feb 2026
Shutterstock_2653134235

Pure Storage cambia nome e diventa Everpure. Il rebranding, annunciato il 24 febbraio da Santa Clara, accompagna una fase di evoluzione strategica che punta ad ampliare il perimetro dall’all-flash storage alla gestione completa dei dati.

Contestualmente, l’azienda ha comunicato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di 1touch, realtà specializzata in data intelligence e orchestrazione.

Dallo storage al dato

Il nuovo nome intende riflettere un percorso avviato da tempo. «Everpure riflette l’azienda che siamo diventati, mentre aiutiamo le imprese a liberare il pieno potenziale dei propri dati. Racchiude la forza della nostra architettura Enterprise Data Cloud e l’adattabilità di Evergreen, rafforzando ciò che da sempre ci distingue nel ridefinire mercati chiave», ha dichiarato Charles Giancarlo, CEO di Everpure. «Con 1touch compiamo un ulteriore passo avanti nell’aiutare le imprese non solo a controllare la loro risorsa più preziosa – i dati – ma anche a comprenderli, valorizzarli e contestualizzarli per ottenere insight utilizzabili».

Il gruppo continuerà a essere quotato al Nyse con il ticker PSTG a partire dal 5 marzo 2026. L’operazione di acquisizione, i cui termini finanziari non sono stati resi noti, è soggetta alle consuete condizioni di closing e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2027.

Enterprise Data Cloud e piattaforma unificata

Alla base della strategia c’è l’architettura Enterprise Data Cloud (EDC), alimentata dalla Everpure Platform. L’obiettivo è trasformare lo storage in un cloud di dati unificato e virtualizzato, governato da un piano di controllo intelligente che gestisce i dataset a livello globale tramite policy, riducendo la complessità operativa.

Nel comunicato l’azienda collega esplicitamente questa evoluzione alla diffusione dell’AI nei processi aziendali. Le organizzazioni devono fare i conti con silos informativi, processi manuali e architetture rigide che rendono più difficile scalare casi d’uso di intelligenza artificiale. La capacità di rendere i dati gestibili, protetti e immediatamente disponibili diventa parte integrante della strategia IT.

L’acquisizione di 1touch: dal controllo dei dataset alla comprensione dei dati

L’integrazione di 1touch amplia la roadmap sul fronte data management con funzionalità di data discovery e contesto semantico. La tecnologia di 1touch consente di rilevare, classificare e contestualizzare i dati su ambienti eterogenei, dal SaaS all’edge, con l’obiettivo di renderli pronti per iniziative AI fin dall’origine.

«I dati sono il motore dell’era dell’AI, ma senza controlli adeguati e un contesto semantico rimangono una risorsa non pienamente utilizzata», ha dichiarato Ashish Gupta, CEO e President di 1touch. «Unendo le forze con Everpure possiamo eliminare le barriere che hanno impedito alle imprese di ottenere un reale ritorno sugli investimenti nei dati».

Il commento degli analisti

Il cambio di nome è stato oggetto di un’analisi dedicata da parte di Moor Insights & Strategy, che descrive l’evoluzione dell’azienda come il passaggio da specialista dell’all-flash storage a innovatore di piattaforme dati.

Secondo il report, la transizione da Pure Storage a Everpure non è un’operazione di facciata: riflette un’evoluzione pluriennale dallo storage management alla gestione integrata di storage e dati. Non si tratta – scrivono gli analisti – di un esercizio di rebranding fine a sé stesso, né di un abbandono dello storage, né di un tentativo di riposizionarsi come generico fornitore di piattaforme AI.

Dal dato al ROI: perché l’AI fatica (ancora) a entrare nei processi delle aziende italiane

Nel report si evidenzia la continuità architetturale come elemento chiave: il Dna storage resta il fondamento su cui costruire i servizi di livello superiore. L’evoluzione segue una progressione precisa: dallo storage management al dataset management fino al full data management, includendo governance, orchestrazione, gestione del ciclo di vita e comprensione del dato nel suo contesto di business.

Secondo Moor Insights, nelle iniziative di AI il vero vincolo non è più l’accesso ai modelli, ma la disponibilità di dati puliti, contestualizzati, governati e continuamente accessibili. La qualità del dato e la gestione del suo ciclo di vita diventano fattori determinanti per scalare i progetti oltre la fase sperimentale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Redazione ZeroUno

Nel corso degli anni ZeroUno ha esteso la sua originaria focalizzazione editoriale, sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di comunicazione oggi strutturato in un portale, www.zerounoweb.it, una linea di incontri con gli utenti e numerose altre iniziative orientate a creare un proficuo matching tra domanda e offerta.

Seguimi su

Leggi anche:

guest
0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Shutterstock_2467052941

  • la ricerca

    Budget IT 2026, aumentano gli investimenti ma bisogna collegare costi e valore

    13 Feb 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
  • Dell Technologies Forum 2025

  • L’evento

    Dell: “Tecnologia ed AI possono ridisegnare il futuro dell’Italia”

    22 Ott 2025

    di Giorgio Fusari

    Condividi
  • aiemanager

  • analisi

    AI e manager: perché i dipendenti si fidano più degli algoritmi

    03 Set 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • traffico bot automatizzato

  • Ricerca

    F5 Labs: oltre metà del traffico web è automatizzato. Sotto attacco sanità e hospitality 

    01 Apr 2025

    di Redazione ZeroUno

    Condividi