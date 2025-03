Intelligenza artificiale, accordo fra Almawave e Oracle

In occasione dell’Oracle CloudWorld Tour a Milano, Almawave ha annunciato la sottoscrizione di un memorandum of understanding con Oracle. L’intesa mira allo sviluppo e alla fornitura di soluzioni basate su Velvet, la famiglia di modelli di AI generativa multilingue sviluppata da Almawave, che sarà disponibile su Oracle Cloud Infrastructure (OCI). L’obiettivo della collaborazione è facilitare l’adozione dell’intelligenza artificiale in settori quali energia, sanità, industria manifatturiera, settore pubblico e trasporti.

L’accordo prevede la promozione di casi concreti di utilizzo dell’intelligenza artificiale, sfruttando le capacità infrastrutturali di Oracle e le applicazioni AI di Almawave. Tra queste rientra la piattaforma AI Multiagentic AIWave.

Inoltre, Almawave continuerà a investire nell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale per rafforzare la propria posizione nel mercato nazionale e internazionale. Oracle, dal canto suo, supporterà un piano di commercializzazione congiunto, con particolare attenzione all’Italia, alla regione iberica e alla Francia.

Velvet sarà ospitato su Oracle Cloud Infrastructure per gestire carichi di lavoro legati all’addestramento e all’inferenza dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM). L’infrastruttura OCI Supercluster, basata su GPU di ultima generazione, consentirà di migliorare le prestazioni e la sicurezza delle operazioni in cloud.

“La collaborazione con Oracle Italia – commenta Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave – apre a nuove e concrete opportunità per imprese e pubbliche amministrazioni che oggi intendono adottare soluzioni di IA pronte all’uso, caratterizzate da efficacia e sostenibilità, concepite e realizzate nel nostro Paese ed erogate in modo sicuro. Il nostro impegno è quello di accelerare l’innovazione, realizzando un’Intelligenza Artificiale fondazionale italiana solida, trasparente e perfettamente integrata nel contesto europeo, con una prospettiva internazionale. Dopo aver rilasciato Velvet in modalità open source su Hugging Face, vederlo ora disponibile su OCI conferma la validità del nostro percorso e rafforza la nostra determinazione ad essere il modello di riferimento per l’Italia e non solo, consapevoli di essere solo all’inizio”.

La sinergia tra Oracle e Almawave – aggiunge Andrea Sinopoli, Vice President e Country Leader Cloud Tech di Oracle Italia – evidenzia il potenziale dell’intelligenza artificiale abilitata dal cloud. L’obiettivo primario è quello di creare valore condiviso per i clienti di entrambe le aziende, grazie alla sinergia tra l’unicità di Almawave con i modelli Velvet e le sue forti competenze di AI e le caratteristiche distintive della OCI AI Infrastructure, che ci permetteranno di offrire soluzioni sempre più performanti, scalabili e sicure”.