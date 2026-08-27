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Dompé accelera la drug discovery con supercalcolo e AI agentica

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Il Gruppo farmaceutico ha costruito su Salesforce l’evoluzione enterprise di Exscalate, piattaforma che combina supercalcolo e AI per accelerare lo screening delle molecole

Pubblicato il 27 ago 2026
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Ridurre il tempo che separa l’identificazione di una patologia dalla selezione di una molecola preclinica è una delle sfide centrali della ricerca farmaceutica. Dompé Farmaceutici ha affrontato questo passaggio con Exscalate, piattaforma interna di drug discovery che combina supercalcolo e intelligenza artificiale per accelerare lo screening delle molecole candidato.

La piattaforma doveva però evolvere in un prodotto enterprise, capace di scalare verso clienti esterni e di garantire sicurezza dei dati, controllo degli accessi e integrazione con sistemi eterogenei, in modo da estendere la ricerca ai bisogni medici insoddisfatti (in particolare le malattie rare e le aree Eye, Brain e Pain).

Il team Exscalate ha quindi scelto Salesforce come backbone tecnologico per raggiungere rapidamente un livello enterprise senza ricostruire da zero i layer di security, governance e integrazione.

Un data layer per supercalcolo, dati biologici e letteratura

Salesforce Platform costituisce il nucleo dell’architettura e gestisce sicurezza, controllo degli accessi, governance dei dati e integrazione con ERP, database molecolari e cluster HPC. Data Cloud riunisce risultati computazionali, dati biologici e clinici e letteratura scientifica, strutturati e non strutturati, in un unico livello informativo pronto per gli agenti.

Su questa base, Agentforce genera relazioni tra molecole, pathway biologici e indicazioni terapeutiche. Gli insight autonomi accelerano le fasi di hit identification e lead optimization, mentre un modulo dedicato al drug repurposing ricerca correlazioni tra composti e target biologici per individuare possibili nuove indicazioni di molecole esistenti.

Governance enterprise e go-to-market più rapido

L’approccio è stato iterativo e ha visto il team Exscalate guidare il progetto con Salesforce come partner tecnologico. Il coinvolgimento della leadership ha permesso di allineare strategia scientifica e tecnologica, mentre l’impiego di componenti enterprise già disponibili ha ridotto il tempo necessario per arrivare sul mercato.

La nuova architettura rende Exscalate proponibile come servizio a imprese farmaceutiche, biotech, soggetti accademici e organizzazioni di ricerca a contratto, ampliando il modello oltre la pipeline interna di Dompé.

Tempi più brevi verso il candidato preclinico

L’AI agentica comprime il percorso dalla patologia al primo candidato farmacologico verificato e consente di esplorare su scala opportunità di riposizionamento. Quest’ultimo approccio può ampliare il portafoglio di ricerca senza sostenere i costi di una nuova sintesi da zero.

In questo progetto Salesforce, normalmente associato a CRM e processi commerciali, viene usato come infrastruttura per la ricerca scientifica avanzata. Il modello che combina HPC, dati governati e agenti AI è descritto come replicabile in aziende pharma e biotech, CRO e centri di ricerca con pipeline di R&D complesse.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “AI – Strategic Data Intelligence”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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